Ángel Di María. Foto: Reuters

Di María alcanzó un récord en el PSG y hasta lo elogió el defensor español Puyol. El Fideo metió el centro del gol de Marquinhos ante Manchester City y alcanzó la cima de los máximos asistidores de la historia del club.

Al París Saint Germain le oscurecieron la noche. Lo ganaba, pero el City terminó llevándose un 2 a 1 a Manchester. No obstante, los parisinos hicieron un gran primer tiempo de la mano de Ángel Di María, que, pese a la derrota, obtuvo un récord difícil de superar.

Fideo fue clave. Metió el pase gol para la cabeza de Marquinhos que significó el 1 a 0 parcial, con un centro a la medida. De esta manera, se convirtió en el máximo asistidor en la historia del PSG, con 103.

Además, en la Champions, entró en el podio de la lista del mismo rubro: quedó tercero con 34, a dos de Lionel Messi y a 12 de Cristiano Ronaldo.

Di Maria no sólo rompe cinturas, cómo centra... 🙌🙌🤤 — Carles Puyol (@Carles5puyol) April 28, 2021

Y si de figuras se trata, Carles Puyol, ex capitán del Barcelona, no tardó en elogiarlo. "Di María no sólo rompe cinturas, cómo centra...", escribió Tarzán en su cuenta de Twitter, con un probable guiño a aquella jugada donde lo bailó en un Clásico vistiendo la del Real Madrid.

El Rosarino fue sustituido por Danilo Pereira a diez del final, ante la expulsión de Idrissa Gueye que obligó a Pochettino a modificar el planteo. A pesar del resultado en contra (la serie se definirá el próximo martes en Manchester), el argentino sigue cosechando logros individuales en París.