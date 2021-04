Dani La Chepi y Sol Pérez protagonizaron un tenso cruce en "MasterChef Celebrity".

La relación entre Dani La Chepi y Sol Pérez nunca fue la mejor. Y en el regreso de la modelo a la competencia, volvieron a protagonizar un fuerte cruce. Al haberse consagrado como ganadora en la "Semana de súper revancha", Sol tenía un beneficio: podía asignarle a sus compañeras la temática con la que tendrían que cumplir el desafío, que consistía en preparar seis cupcakes de dos variedades. Los opciones eran amor, comida, deporte, animales, flores y espacio y la rubia decidió darle la última a su enemiga. "¡Me liquidó!", manifestó Chepi cuando vio lo que le había tocado.

"Este es divino, no está mal", señaló Pérez, tratando de minimizar la queja de su compañera. Pero la influencer retrucó: "Está divino, yo hubiese hecho lo mismo, te hubiese dado el mismo". Pero a la exchica del clima no le cayó nada bien el comentario y salió al cruce. "No entiendo por qué cree que lo hice de maldad, para nada.... No haría nada de maldad para con nadie, no soy así. No me gusta que me insinúen eso", empezó. “¿Por qué estás diciendo ‘cree’ si yo no dije nada?”, respondió Dani, visiblemente molesta y cuando Santiago Del Moro le preguntó si quería responderle a su compañera, se negó y pidió seguir con la tarea del día. “Yo vengo acá a divertirme no vengo a hacer estas cosas, punto”, sentenció. Por su parte, en diálogo con la producción, Sol quiso dejar en claro que no tuvo dobles intenciones en su decisión: "¿Mirá si voy a querer perjudicar a alguien con una decoración?".

Pero más allá del mal momento que se vivió en el reality, mientras se emitía el programa, Sol decidió hacer un descargo en sus redes. "Me banqué que me haga burla como si hablara como una tonta, me banqué que me cambiara el nombre cuando antes de entrar me llamaba por mi nombre. Lo que no me voy a bancar es que me digan falsa cuando jamás hablé mal de nadie", escribió en Twitter.

Cabe recordar que semanas atrás se había enojado porque la influencer dijo que era muy competitiva. "Yo creo que si le pido algo que a mi me falta no me lo da", señaló y a Pérez no le gustó nada. Y aunque en el momento no le respondió, invitada al piso de "Flor de equipo", hizo un fuerte descargo. "La burla no me gustó para nada. Competitiva, no me molesta, porque yo admito que soy competitiva. No me gusta hacer las cosas mal y tiene que ver con cómo soy yo como persona.

Sea como sea, me voy a preparar, porque soy así. El tema es que cuando lo vi, ¿por qué me hace burla? Eso no me gustó. Yo me enteré de esto ayer porque hay otros realities donde no te ves", manifestó y reveló que le había mandado vestidos a La Chepi para que usara en la apertura del ciclo de cocina y que nunca se los agradeció. "Yo le presté un montón de vestidos cuando teníamos la presentación. Siempre tuve buena onda con ella. Cuando estaba en el mundo de las redes, le compartía videos. De buena paso a buenuda, por no decir otra palabra. Yo soy re competitiva conmigo en el hecho de que no me gusta hacer nada mal", concluyó.