Comercios abiertos en Times Square, Nueva York, Reuters.

Bill de Blasio, alcalde la ciudad de Nueva York anunció en cadena televisiva que “reabrirá por completo la ciudad” el 1 de julio, recuperando la capacidad máxima de sus negocios y oficinas. Confirmó la decisión por las altas cifras de vacunados.

En el programa "Morning Joe", el alcalde dijo: “Estamos listos para que abran las tiendas, los negocios, oficinas, teatros, con toda su fuerza. Estamos viendo que la gente se ha vacunado en cifras extraordinarias (…). Va a ser el verano de la ciudad de Nueva York”.

Nueva York se ha convirtió en el epicentro de la pandemia durante la primavera de 2020, pero actualmente la ciudad ha administrado 6,2 millones de dosis de vacunas anticovid -un 36 % de la población ya está inmunizada- y ha visto descender sustancialmente la media de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos en la última semana.

Noticias relacionadas

“Creo que la gente va a ir en bandada a la ciudad de Nueva York porque quieren vivir otra vez”, reveló De Blasio, que hace una semana anunció la mayor campaña de promoción turística de la historia de la ciudad para atraer visitantes de cara al verano.

We set a goal to fully re-open NYC on July 1 AND we're launching Mental Health For All. Join me at City Hall. https://t.co/ouSmTdjtPR