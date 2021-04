Racing Club vs Sporting Cristal, Copa Libertadores por Telecentro.

Racing intentará esta noche quedarse con un triunfo para ubicarse en lo más alto de la tabla del Grupo E de la Copa Libertadores cuando se enfrente como local al Sporting Cristal de Perú por la segunda fecha del certamen continental.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:00 en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro venezolano Ángel Arteaga, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Lubin Torrealba y Tulio Moreno, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable ESPN, canal 1011 de Telecentro.

Racing viene de vencer a Colón de Santa Fe por 2 a 1 por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, mientras que en la primera jornada de la Copa Libertadores igualó 1 a 1 como visitante ante Rentistas de Uruguay.

La buena noticia para el entrenador Juan Antonio Pizzi es que Maximiliano Cuadra recibió el alta médica tras haber superado su cuadro de coronavirus y está disponible, pero no sería parte de la delegación que jugará este jueves.

Si bien aún no dio a conocer el equipo, se estima que el técnico pondría un equipo muy similar al que venció a Colón el pasado domingo, mientras que, en relación a los once que jugaron ante el conjunto de Uruguay, habrá un cambio en la defensa.

El jugador Leonardo Sigali fue expulsado en el encuentro jugado en Montevideo y en su lugar iría Nery Domínguez, así como no estará en el equipo titular Tomás Chancalay, quien se entrenó de manera diferenciada por una sobrecarga en el recto de su pierna izquierda: en su lugar ingresará Carlos Alcaraz.

Por su lado, Sporting Cristal cayó como local frente al San Pablo por 3 a 0 en la primera fecha de la Libertadores, tras lo cual venció a Universitario por 1 a 0 en el certamen peruano y el técnico Roberto Mosquera colocaría un elenco similar al que jugo el campeonato continental.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:

Racing: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Nery Domínguez, Lucas Orban, Eugenio Mena; Carlos Alcaraz, Julián López, Leonel Miranda, Ignacio Piatti, Maximiliano Lovera; Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Sporting Cristal: Renato Solís o Alejandro Duarte; Johan Madrid, Alejandro González, Omar Merlo, Nilson Loyola; Martín Távara, Horacio Calcaterra, Christopher Gonzáles; Alejandro Hohberg, Marcos Riquelme y Washington Corozo. DT: Roberto Mosquera.