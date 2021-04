Olga Díaz, víctima de violencia de género, aceptó las disculpas del estado.

Olga del Rosario Díaz se salvó de morir en manos de su ex pareja, pero pasó 45 días internada en terapia intensiva en un estado al borde de la muerte. Olga pudo sobrevivir al horror que a tantas les costó la vida pero no todo fue como ella lo esperaba.

Olga realizó la denuncia policial correspondiente. Así comenzó una escalada de agresiones por parte de Luis Palavecino, el padre de sus hijos, que la llevaron varias veces a la comisaría en busca de ayuda. Con varias denuncias radicadas en su contra, y algunas medidas judiciales que no fueron efectivas, Palavecino intentó matar a su ex mujer. Olga logró recuperarse, tras una larga internación, pero decidió tomar acciones más importantes, para evitar que le volviera a pasar algo así.

Olga denunció al Estado argentino ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en inglés) de Naciones Unidas. La sobreviviente del intento de femicidio acusa al Estado de no haber respondido a todas las denuncias previas.

En 2019 el Estado reconoció que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer. Y este año, realizaron un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pedido de disculpas del Estado Argentino.

“Este acto no lo pensamos como un acto meramente formal, sino que es una medida de reparación integral hacia Olga y hacia todas las víctimas que no son contenidas, ni escuchadas, ni acompañadas por el Estado”, señaló el secretario de Derechos Humanos de La Nación, Horacio Pietragalla. ”A título personal, quiero decirte que apenas asumí como secretario de Derechos Humanos me contaron de esta causa y como una persona que vivió en un ámbito de violencia de género y de violencia intrafamiliar quiero decirte que estoy doblemente feliz de poder hacer esta reparación, porque sabemos lo que sufriste y lo que sufrieron tus hijos”, agregó el funcionario.

”Lo sucedido a Olga y a su familia ilustra el accionar de un sistema de administración de Justicia que ha demostrado ser ineficaz para atender y dar respuesta adecuada y oportuna a casos de violencia por motivos de género. Más que garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la Justicia, la intervención judicial ha funcionado, en general, como un engranaje del sistema patriarcal”, continuó el texto.