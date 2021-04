Jorge Amor Ameal, presidente de Boca. Foto: NA.

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, expresó su disconformidad con el calendario de la Copa de la Liga Profesional por entender que tiene "errores" que no solo perjudican a su club sino "a todo el fútbol argentino".

"A mí no me gusta el calendario que tenemos, acá hay errores. Estamos jugando cada 48 horas y nosotros tenemos que priorizar el torneo local y la Copa Libertadores. Estos calendarios perjudican, no solo a nosotros, sino a todo el fútbol argentino", señaló.

En diálogo con Marcelo Benedetto en el programa ¿Cómo te Va? que se emite por Radio Colonia añadió: "No debe haber doble comando a nivel local, tenemos que ir todos a Viamonte. Allí vamos a definir un campeonato con horarios definidos, nosotros no podemos jugar siempre 21:30. No podemos jugar cada 48 horas".

Noticias relacionadas

Además el mandatario del club de La Ribera manifestó: "A mí me interesan los campeonatos largos, con campeones y descensos. Te da la posibilidad de armarte, de mantener a un técnico si tiene algunos malos resultados".

También contó que habla "todas las semanas" con el presidente de River, Rodolfo D´onofrio y dijo: "Es un gran dirigente y encontré una gran relación con él, tiene mucha sensatez y calidad humana. Él se ocupa de su club y yo del mío y yo le quiero ganar a él y él a mi".

Al ser consultado sobre Carlos Tevez indicó: "Está en un gran momento. Muchos decían que era un ex jugador y hoy está demostrando el gran nivel que tiene, alcanzando como goleador a varios jugadores históricos del club. Román (Riquelme) y Tevez hablan el mismo idioma, que es darle lo mejor al hincha de Boca y conseguir éxitos".

"Carlitos está rindiendo. Lo veo con entusiasmo y ganas. Además acompaña y apoya a los chicos. Todo lo que quiera Tevez estamos de acuerdo y cuando quiera aportar desde otro lado en el club tendrá su lugar", aseveró.

En tanto, Ameal dijo: "Nosotros vivimos permanentemente trabajando. Trabajamos en todos los aspectos, a nivel internacional tenemos más de 70 consulados en el mundo. Nuestro camino es hacer, hacer y hacer. Quisimos ser dirigentes. Nos presentamos a cambiar el club y abrir las puertas a la gente".

"Me pone muy contento que jugadores como (Edinson) Cavani o (Lucas) Torreira quieran venir a Boca. Ahora tenemos que enfocarnos en nuestro plantel, en los objetivos que tenemos y cuando termine esta etapa se verá. Román habla todos los días con todo el mundo", expresó.