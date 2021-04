El momento que aparece el OVNI. Foto: NASA.

El cohete de la compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk, estuvo a punto de tener una colisión con un objeto volador no identificado (ovni), según lo admitió la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Este hecho habría ocurrido una vez que SpaceX y agencia espacial norteamericana lanzaron con éxito a cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Crew Dragon, la misma que ya se había utilizado en una misión anterior.

Los estadounidenses Megan McArthur y Shane Kimbrough, así como el francés Thomas Pesquet y el japonés Akikho Hoshide forman la tripulación que el pasado 23 de abril despegó del Centro Espacial Kennedy, en La Florida, para sumarse a la misión CreW-2.