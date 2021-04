Exabrupto de un diputado del PRO en plena sesión virtual

El diputado nacional por San Juan Marcelo Orrego protagonizó un "blooper" durante una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que insultó por teléfono a un colaborador, sin notar que tenía el micrófono abierto.

El momento se viralizó en las redes sociales y Orrego tuvo que salir a disculparse por el exabrupto y a dar una explicación sobre lo ocurrido.

La situación se dio cuando comenzó a hablar el diputado porteño del PRO Jorge Enríquez, mientras que su par sanjuanino del bloque Producción y Trabajo, según se vio en la pantalla, hablaba por teléfono.

En ese momento, se lo escuchó a Orrego, muy enojado, exclamar: "¡Vos dejás de laburar hoy conmigo, sos un pelotudo atómico!".

Tras un breve silencio, Enríquez alertó a Orrego y le pidió que silenciara el micrófono de su cámara, luego de lo cual intentó retomar su exposición y volver al curso del debate, pero aclaró: "Bueno, estos son los inconvenientes de la virtualidad y de la no presencialidad".

La situación se viralizó rápidamente en las redes sociales y, en ese contexto, Orrego emitió un comunicado en el que se disculpó y aclaró que no despidió a ningún empleado sino que discutió con un colaborador del partido, quien según afirmó no cumplió con una ayuda social que el diputado le encomendó.

Ante todo quiero pedir disculpas por el exabrupto de público conocimiento. Quiero aclarar que no estaba hablando con ningún empleado, y que nadie fue desafectado. — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) April 29, 2021

"Le pedí disculpas nada justifica mi abrupto, me puse muy mal porque le pedí le acerque ayuda a una persona que lo necesitaba y no lo hizo porque priorizó otra cosa", afirmó el diputado.

Y agregó: "No hablaba con ningún asesor, era una comunicación con un colaborador de mucha confianza y me disculpo públicamente y también con mis colegas, tuve un día muy difícil, estoy preocupado por un amigo que tiene Covid y la está pasando muy mal".