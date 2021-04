Estampida en Israel. Foto: Reuters.

Al menos 44 personas murieron en la madrugada de este viernes en una estampida ocurrida durante un festival religioso en el noreste de Israel, según confirmaron autoridades a medios locales.

Cientos de personas resultaron heridas y fueron trasladados a un hospital de la zona, algunos en condiciónes críticas.

Your browser does not support the video element.

El primer ministro Benjamin Netanyahu describió el accidente como un "gran desastre" y dijo que estaba orando por las víctimas.

Noticias relacionadas

Decenas de miles de personas participaban en la noche del jueves al viernes en la peregrinación anual en el norte de Israel, en el mayor evento público en el país desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

La peregrinación, que celebra la festividad judía de Lag Baomer, se realiza en Meron, en torno a la tumba de Rabí Shimon Bar Yojai, un talmudista del siglo II al que se atribuye la redacción del Zohar, una obra central de la mística judía.