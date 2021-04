Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández remarcó que "deben continuar las medidas" restrictivas para "garantizar que a nadie le falte la cama para ser atendido", ya que advirtió que el número de contagios diarios "es realmente elevado" y hace que si se mantiene, "las próximas semanas puedan ser muy duras en la ocupación de camas de terapia".

"Las medidas están mostrando buenos resultados, pero la situación no se encuentra resuelta: la cantidad de casos es realmente elevada. La situación epidemiológica en el AMBA es crítica y tenemos otras zonas con alto tensión sanitaria", sostuvo el mandatario.

A través de un mensaje grabado en la Quinta de Olivos, el jefe de Estado agregó: "Necesitamos una reducción de casos más marcada y sostenida. Las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia".

"Debemos continuar con las medidas para garantizar que todos puedan acceder a la atención sanitaria, para que a nadie le falte la cama para ser atendidos", añadió.