Clases virtuales, NA.

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana que, en las zonas de "alarma epidemiológica y sanitaria", como el Área Metropolitana de Buenos Aires, "las clases serán exclusivamente a distancia hasta el 21 de mayo próximo", como parte de las medidas sanitarias para mitigar la expansión del coronavirus.



"Solo se dictan clases a distancia donde la pandemia lo exige", sostuvo el Presidente, quien abogó por "poder lograr una presencialidad cuidada" en las escuelas y, tras señalar que para el Gobierno "la educación es prioritaria", remarcó que "en más de 20 provincias argentinas hay clases presenciales".

"Las medidas están mostrando buenos resultados, pero la situación no se encuentra resuelta: la cantidad de casos es realmente elevada. La situación epidemiológica en el AMBA es crítica y tenemos otras zonas con alto tensión sanitaria", sostuvo el mandatario.



A través de un mensaje grabado en la Quinta de Olivos, el jefe de Estado agregó: "Necesitamos una reducción de casos más marcada y sostenida. Las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia".



"Debemos continuar con las medidas para garantizar que todos puedan acceder a la atención sanitaria, para que a nadie le falte la cama para ser atendidos", añadió.