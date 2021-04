Captura de video.

Un nuevo hecho de imprudencia al volante sucedió en Nordelta con cuatro personas corriendo picadas a más de 200k/h en dos Ferrari rojas. El hecho fue registrado en un video que rápidamente se hizo viral.



Los vehículos circulaban por la avenida Los Lagos donde la velocidad máxima permitida es de 60 Km. Ahora los vecinos piden que se investigue y se los sancione de acuerdo al estatuto.

En el video los conductores pasan a un auto a pocos metros reduciendo la velocidad para luego acelerar y festejar dicha maniobra. La mayor preocupación es que la zona donde ocurrió es una zona de colegios y fue cerca del mediodía.



Los vecinos piden que se sepa la identidad de los conductores y sus acompañantes. Se esperan fuertes sanciones por el hecho y por infringir las leyes de tránsito.



Aún no está claro cuándo ocurrió porque la viralización de las imágenes fue en las últimas, lo que no confirma que haya sucedido esta semana.