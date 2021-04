Nació Teo, el bebé de Karina Gao.

Luego de vivir semanas cargadas de miedo e incertidumbre, Karina Gao está en uno de los mejores momentos de su vida. Mientras celebraba el cumpleaños de sus mellizos Simón y Benjamín, la cocinera de "Flor de equipo" tuvo que salir corriendo al Hospital Otamendi, donde dio a luz a Teo Pietro, su tercer hijo junto al francés Dominique Croce.

"Efectivamente, hoy es el mejor día. Teo decidió no perderse la festichola", anunció en sus redes sociales, donde tiene cerca de un millón de seguidores. Y agregó: "Estamos muy bien, yo dolorida. Así que descansando. Estoy totalmente embobada con este bombón de 2.8 kg". Además, destacó que es la primera vez que puede estar con su bebé recién nacido en la habitación, ya que sus mellizos nacieron prematuros y tuvieron que pasar varios días en neonatología.

"El parto fue de sueño, nunca me imaginé que un proceso quirúrgico podría resultar ser algo con tanto paz y amor. Cuando entre al quirófano, ya estaban todo el equipo esperándome. Me recibieron super cálidamente, me sentaron y me calmaron (¡les confieso que tenia un miedo tremendo!) y me abrazaron mientras me ponían la anestesia. Me preguntaron qué tipo de música me gustaba, pusieron play, y arrancó todo el recibimiento. Cuando estaba por salir, bajaron la persiana, y nos dejaron presencial ese mismísimo momento. Vimos su primera expresión facial, escuchamos el primer llanto, le cortaron el cordón, y enseguida me pusieron en el pecho. Todo esto con la canción Eric Clapton de fondo: 'Wonderful Tonight'. En ese instante me enamoré de nuevo", relató Karina junto a la primera foto de su bebé.

Gao contrajo Covid-19 a fines de enero, mientras cursaba la semana 23 de su embarazo y su cuadro se complicó tanto que debió ser inducida a un coma farmacológico. "Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años", publicó el 5 de febrero. Y dio la noticia que jamás pensó que debía anunciar: "Les voy a pedir como último favor que recen por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen, por favor, por mí".

Luego de doce días, la cocinera de origen chino despertó y debió encarar un largo proceso de rehabilitación, en el que tuvo que volver a aprender a comer, caminar e incluso respirar. "Cuando me dijeron que me iban a intubar, fueron los diez minutos en los que más miedo tuve, en toda mi internación, porque uno sabe que cuando entra en coma, no sabés si salís y me di cuenta que no llegué a despedirme de nadie", explicó, visiblemente conmovida, en el programa de Florencia Peña. Y explicó que improvisó un video de despedida para su marido y sus hijos: "A mis hijos les pedí perdón por si no los iba a poder acompañar para crecer. Le escribí al Franchu -su esposo- y le dije: 'Podés ser feliz. Si no llego a superar esto, armate una nueva familia, merecés ser feliz. Y después les mandé un mensaje a unos amigos, a ustedes -sus compañeros de programa- y no pude despedirme mucho más. Ese día tuve mucho miedo".

Desde que recibió el alta médica, Karina cumplió estrictamente con las indicaciones del equipo médico del Hospital Otamendi y permaneció en su hogar a la espera de la llegada de su tercer hijo. Y aunque tenía previsto una cesárea para este viernes 30, el niño se adelantó y llegó un día antes para compartir su cumpleaños con sus hermanos mayores.