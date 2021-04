Picada entre dos Ferrari en Nordelta, captura video.

Dos conductores de Ferrari que corrieron una picada a toda velocidad en Nordelta fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia.



Este viernes se viralizó un video en el que se puede ver la picada entre dos autos de marca Ferrari ocurrida a plena luz del día y en la avenida troncal de Nordelta.



En el video, que fue grabado por uno de los hombres que va en uno de los vehículos, se escucha al conductor decir: "De algo hay que morir".



Y también se escucha al mismo hombre que dice entre risas: "Acá hay que caretearla", en el momento que pasan por una cámara de seguridad.



Tras la viralización del video, los vecinos del barrio denunciaron lo ocurrido y desde la Asociación Vecinal Nordelta lo repudiaron, informaron que los conductores ya fueron identificados y que se encuentran analizando las cámaras de seguridad "instaladas en la Avenida Troncal para verificar los hechos que se ven en el video".



"Uno es propietario de una vivienda en la ciudad y el otro una visita de aquel", indicaron a través de un comunicado y agregaron: "El propietario también es responsable de los hechos protagonizados por su visita".



En el comunicado que fue publicado en las redes sociales, la AVN confirmó que ya giraron los antecedentes existentes al Tribunal de Disciplina del barrio donde reside el propietario para que se apliquen las sanciones correspondientes y que "esos antecedentes y las pruebas que se recopilen serán giradas a la Justicia, para que se investigue la posible comisión de delitos respecto a la seguridad pública y la Ley de Tránsito".



Además, la AVN repudió profundamente el hecho y sostuvieron que "podría haber tenido consecuencias inimaginables".



La investigación de la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez.