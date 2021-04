Horacio Rodríguez Larreta, foto captura

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, resolvió este viernes sostener las clases presenciales para los niveles iniciales y primaria y alternar con la virtualidad en la secundaria, y agregó nuevas medidas para los comercios.

Tras el anuncio de las nuevas medidas por parte del presidente Alberto Fernández y la decisión de mantener la suspensión de clases presenciales en el AMBA, el Gobierno porteño defendió su continuidad pero decidió que los estudiantes del nivel secundario alternen entre clases virtuales y presenciales, organizado por cada escuela.

Además, dispuso el cierre de shoppings y que la atención en bares y restaurantes sea hasta las 19:00 y únicamente afuera, una medida que también regirá para el resto de los comercios.

El Jefe de Gobierno porteño anunció nuevas medidas para la Ciudad, NA

Noticias relacionadas

“La mejor manera de trabajar es de forma conjunta, buscando el diálogo y el consenso”, inició el jefe de Gobierno de la Ciudad.

“Todas las decisiones que tomamos en la ciudad las tomamos en base a los datos y la evidencia”, detalló.

Your browser does not support the video element.

En el marco de la nueva curva de contagio expresó: “Estamos estabilizados en un nivel alto de casos, la tasa de contagiosidad está apenas por debajo de 1 y la ocupación de camas de terapia intensiva también ha crecido significativamente. Esto nos obliga tomar medidas para un mayor cuidado de todos”, añadió.

El Jefe de Gobierno porteño anunció nuevas medidas para la Ciudad, NA

Por otra parte, las actividades profesionales se restringirán de manera presencial y deberán realizar teletrabajo, mientras que no estarán permitidas las actividades del sector de la construcción, excepto las obras de menos de 2.500 m2.