Axel Kicillof, NA

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó esta tarde una conferencia de prensa ante la vigencia de nuevas medidas que dispuso el Gobierno Nacional para afrontar el rebrote de la pandemia de coronavirus.

El funcionario habló de la situación epidemiológica de la provincia y cómo se implementarán las medidas que determinó Alberto Fernández en horas de la mañana.

"El DNU es ley y lo vamos a respetar”, comenzó Kicillof, quien dijo además que "estamos en una pandemia; no es momento de forzar discusiones de federalismo y autonomía”. Más adelante dijo que "las medidas funcionaron pero no alcanzan".

Noticias relacionadas

Además, detalló planes de inversión social y productiva asociadas a la pandemia y aseguró que durante la semana que viene se va a seguir cumpliendo con la vacunación de las personas que se registraron para recibirla.

"En las terapias intensivas de la Provincia se está liberando una guerra contra la muerte", expresó el Gobernador y solicitó no negar la situación tan compleja.

"Los médicos entregan su vida para cuidar de los demás", describió. “Son niveles de absoluta saturación. Son niveles de ocupación altísimo. El sistema está en completo estrés. Estamos ante una situación complicadísima. Esta situación que yo llamé tsunami, tuvo un pequeño respiro en los últimos días. La curva paró de crecer, después se estabilizó y ahora en la provincia de Buenos Aires se nota un leve descenso. Esta semana, probablemente, veamos una leve caída en los casos”, añadió.

También adelantó, al igual que Horacio Rodríguez Larreta, el resto de los comercios, más allá de los gastronómicos, van a poder atender hasta las 19 y también tendrán que hacerlo en espacios habilitados al aire libre, no en los locales.

“El sistema de multas ya está vigente, pero tienen que adherir los municipios”, explicó Kicillof sobre el anuncio que hizo hace dos semanas cuando se establecieron los cierres.

“Vamos a controlar los accesos desde la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tomar la temperatura cuando quieran entrar a la provincia de Buenos Aires”, agregó.