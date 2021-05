Diego Maradona y Ricardo Ramírez, @diegodeolivos

El ex jugador Ricardo Alberto "Bocha" Ramírez, a quien el astro Diego Armando Maradona había señalado como su sucesor, falleció por una complicación en su estado de salud tras haberse contagiado coronavirus.

"Lamentamos informar que en la madrugada del sábado falleció a causa de una complicación por Covid, Ricardo "Bocha" Ramírez. El ex @SBarracasFutsal y @Futsal_Banfield tenía 48 años y había sido goleador en varias oportunidades en la década del 2000. Un fuerte abrazo a su familia", informó Pasión Futsal a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Lamentamos informar que en la madrugada del sábado falleció a causa de una complicación por Covid, Ricardo "Bocha" Ramírez. El ex @SBarracasFutsal y @Futsal_Banfield tenía 48 años y había sido goleador en varias oportunidades en la década del 2000. Un fuerte abrazo a su familia. pic.twitter.com/e2wqbLwiu4 — Pasión Futsal (@pasionfutsal) May 1, 2021

Noticias relacionadas

Ramírez, nacido el 5 de abril de 1973 en Saladillo, hizo todas las inferiores en Racing Club hasta su debut en Primera División, en un empate 1 a 1 con San Lorenzo por el Apertura de 1993.

A partir de ahí, Ramírez sumó algo de experiencia durante los breves procesos de Rodolfo Della Pica, Luis Cubilla y Héctor Martínez, hasta que en enero de 1995 abandonó el ostracismo con la llegada de Diego Armando Maradona a la dirección técnica de "La Academia".

Maradona se enamoró por la forma en la que el "Bocha" pisaba la pelota y al ser consultado acerca del material que había encontrado en el plantel, señaló: "Me sorprendió muchísimo el chico Ramírez. Acuérdense lo que les digo: Ricardo Ramírez es mi sucesor".

En una entrevista con el diario Olé Ramírez había indicado: "Si Diego dijo eso, por algo será. Sé que tengo unas condiciones bárbaras. En esa época imaginaba que Diego iba a volver al fútbol en Racing e iba a jugar de diez y yo de ocho. Por ahí me descarrilé un poco, me gustaba mucho salir. Terminaba de jugar y me iba de joda como cualquiera. Me decían que me quedara a descansar, pero no podía. Era joven".

Durante el Apertura 1995 el jugador se rompió el tobillo después de un choque en una práctica y luego no jugó más en la Primera División donde disputó 27 partidos mientras que, aún sin recuperarse del todo de su lesión, tuvo pasos por San Martín de San Juan (1997/98), Juventud Antoniana (1998) y Estudiantes de Buenos Aires (1999).

Después estuvo en Deportivo Italiano (1999/2000) y Berazategui (2002/03), y se retiró del fútbol profesional para convertirse en una de las más grandes leyendas del Futsal defendiendo los colores de Sportivo Barracas primero, y de Banfield después.