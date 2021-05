Olympia Dukakis, actriz de Hollywood en Historias de San Francisco, Netflix.

La actriz estadounidense Olympia Dukakis, ganadora del premio Oscar, falleció este sábado a sus 89 años en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, tras varios meses de atravesar un estado de salud delicado.

La noticia fue confirmada por su hermano, Apollo Dukakis: "Mi querida hermana ha fallecido esta mañana. Después de pasar muchos meses con la salud debilitada, descansa en paz con su esposo Louis Zorich", escribió en un comunicado que publicó en Facebook.

Dukakis saltó a la fama en los años 80 y participó en películas como "Mira quién habla", "Magnolias de acero" y "Hechizo de luna", gracias a la que ganó el Oscar en 1988 en la categoría de mejor actriz de reparto por interpretar a la madre de Cher, protagonista de la historia.

Olympia Dukakis, actriz de Hollywood en el Paseo de la fama, Reuters.

Olympia comenzó en el teatro en los años ´60, representando obras que le valieron un premio Obie, un Drama Desk y un premio del Círculo de Críticos dramáticos de Los Ángeles. También tuvo recorrido en televisión que le valió una nominación a los Emmy. En los últimos tiempos fue protagonista de la serie que logró éxito en Netflix llamada: Historias de San Francisco basada en el libro de Armistead Maupin, donde interpretaba a una mujer llamada Anna Madrigal, protectora de jovenes de la comunidad LGTBIQ+.

La compañía de teatro American Conservatory Theater lamentó la muerte de la actriz en Twitter: "Lamentamos mucho escuchar sobre el fallecimiento de Olympia Dukakis. Ella era una leyenda, actriz de actores. Tuvimos la suerte de tenerla en el escenario de Geary, así como en nuestras aulas. Nuestro amor está con su familia", escribieron en la institución donde Dukakis se desempeñó como profesora.

