Fiesta clandestina desactivada en barrio de Chacarita. Canal 26.

Dos fiestas clandestinas que se desarrollaban en la villa Fraga del barrio porteño de Chacarita y en el partido bonaerense de Morón fueron desbaratadas en las últimas horas por personal de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense.

Fuentes policiales informaron que el primero de los hechos ocurrió el sábado por la noche cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 15A de la fuerza porteña se desplazaron hasta una vivienda ubicada en la manzana 9, en Villa Fraga por una denuncia de ruidos molestos.

Cuando los agentes llegaron constataron la presencia de música que provenía de un pasillo, parlantes y un equipo de sonido con unas siete personas bailando en un espacio cerrado. Al consultar con la propietaria, la misma manifestó que estaban celebrando un cumpleaños con familiares que no eran de la zona, por lo que se procedió a desalentar dicha reunión.

En la causa intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 4, a cargo de Mauro Tereszko, Secretaría Única del área de flagrancia de la doctora Ramírez, que dispuso la notificación de los siete presentes, de entre 19 y 55 años, de los cuales seis eran de nacionalidad peruana.

Fiesta clandestina a 50 metros del Municipio de Morón:



En el otro hecho, personal de la policía Bonaerense junto al de Seguridad Ciudadana de la comuna de Morón desbarataron el sábado por la noche una fiesta clandestina que se realizaba a 50 metros del palacio municipal y de la cual participaban más de 30 personas. El operativo se realizó en la calle San Martín 171, donde un grupo de jóvenes realizaba un festejo en un local cerrado que se encuentra en refacción.

Los efectivos policiales secuestraron en el lugar equipos de música, luces, bebidas alcohólicas y energizantes y realizaron el acta correspondiente, luego de haber evitado que se incumplieran las restricciones impuestas para prevenir los contagios por Covid-19.

Como consecuencia de este procedimiento fueron demoradas 32 personas de entre 19 y 42 años y notificadas por infringir el artículo 205 del Código Penal, que prevé penas de seis meses a dos años de prisión por violar las medidas sanitarias para impedir la propagación del coronavirus. Además de las infracciones a los participantes de la fiesta, la investigación recaerá sobre los propietarios e inquilinos del local. En la causa interviene el Juzgado Federal número 1 de Morón, a cargo de Martín Ramos.

Operativo por fiesta clandestina en Villa Fraga. Canal 26.