El nombre de Gabino Silva no está en las primeras planas de los medios periodísticos, pero sin embargo es un Youtuber que se hizo conocido hace ya varios meses en las redes sociales, que se ha convertido además en un personaje muy polémico.

En su canal de Youtube, las visitas y seguidores no paran de aumentar y eso lo convierte en un verdadero fenómeno que arrastra multitudes.

Eso queda demostrado con las recurrentes "juntadas" que suele convocar entre quienes lo siguen, solo que en los tiempos que corren, esas reuniones... están prohibidas por decreto del Gobierno Nacional debido a la pandemia de coronavirus.

Como fuera, Gabino Silva organizó este domingo una "juntada masiva" en inmediaciones del Planetario, en pleno barrio porteño de Palermo, y todo terminó en escándalo.

La situación se desmadró cuando se hizo presente la Policía y se lo llevó detenido en un patrullero.

En ese instante, centenares de seguidores del joven se avalanzaron sobre los agentes policiales a quienes incluso podrían haber llegado a linchar.

El caso fue también replicado en Twitter, por un seguidor del Youtuber (identificado como @Manuelvintage) que posteó lo siguiente: "Se llevaron preso recién a Gabino Silva por hacer una juntada en el planetario, es literalmente la escena donde se lo llevan al joker y se pudre todo, cuidate Larreta".

El tuit anunciando la detención: