El parrocó hablando con la policía cuando quisieron detener la misa.

Dos policías bonaerenses interrumpían una misa al aire libre durante la comunión de un grupo de niños en un predio de la parroquia Corpus Christi en la localidad de Adrogué. Pero el cura, Guillermo Robles, se negó a suspenden el oficio religioso.

Durante la misa, respetando el protocolo y la distancia establecida, el acontecimiento fue muy confuso y muchos de los asistentes viralizaron este momento donde se escucha un breve diálogo con los agentes y la negativa del párroco de suspender el evento argumentando que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández permite las ceremonias religiosas con un aforo del 30%, lo que se cumplía durante el evento celebrado este sábado. El obispado en un comunicado reveló que el aforo dice que tiene una cantidad máxima de 20 personas y con una duración máxima de 30 minutos, basándose en el DNU.

El párroco contó lo que pasó después cuando concluyó el diálogo que mantuvo con la policía. “La cosa termino bien. La misa siguió y los chicos tomaron su comunión. La gente se fue media hora después que ellos, una vez que terminamos la misa. Ellos estaban en la puerta”, contó. Y añadió: “Yo iba a seguir con la misa igual. No es un show. Una vez que empieza tenés que terminarla. No es de patotero, es que estoy celebrando a Cristo y Cristo es más importante que ellos y que yo”.

Finalmente Robles contó que los efectivos se retiraron sin inconvenientes. “La policía fue muy amable con nosotros y la gente después los aplaudió cuando se fueron”. Incluso, uno de los agentes le deseó a todos un feliz Día del Trabajador, ya que el evento se realizó el sábado 1° de mayo.