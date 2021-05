Daniel Aráoz volvió a quedar eliminado de "MasterChef Celebrity".

Luego de tener un gran desempeño en la "Semana de súper revancha", en la que se consagró como uno de los ganadores, junto a Juanse y Sol Pérez, Daniel Aráoz volvió a quedar eliminado de "MasterChef Celebrity". “Van a tener que preparar un plato espectacular con salmón blanco”, anunció Damián Betular en la gala de eliminación en la que el cordobés se enfrentó a Claudia Fontán, Candela Vetrano, Gastón Dalmau, Juanse y Alexander Caniggia.

Y decidido a lucirse, el actor decidió presentar dos platos, con ayuda de Carmen Barbieri, quien le dio instrucciones desde el balcón: un salmón blanco a la manteca con papas, repollitos de bruselas y salsa de crema y puerro; y un ceviche con palta y cebolla. Sin embargo, no logró convencer al jurado. “En un día tan importante deberías haberte concentrado en un plato. La salsa de pera con la crema no lo entiendo. Es como si fuera parte de otra cosa. Y el ceviche tiene mucho limón, por eso se usa la leche de tigre. Hay más cebolla que pescado, no me convence”, señaló Germán Martitegui luego de degustarlos.

Mientras que Betular agregó: “¿Viste que la salsa parece cortada, que está como granulada? Es porque la pusiste cruda, si la salteabas antes te hubiese quedado una buena combinación. El ceviche es como algo muy rápido, muy ácido. No le siento la palta y el picante se pierde”. Y Donato De Santis coincidió con sus compañeros en que hubiera sido mejor que Daniel se enfocara en un solo plato.

Noticias relacionadas

“Mi fuerza es que siempre dejé todo, ya usé todos los delantales. Cociné para el gordo y la señora que me acompañan del otro lado”, retrucó el participante, que quedó entre los peores de la noche junto a Alex Caniggia. "El cocinero que sin vuelta atrás y sin repechaje abandona la cocina de 'MasterChef' es Daniel", anunció Martitegui. Y destacó el avance del actor en la competencia: "Creo que cocinás mucho mejor que el primer día que viniste".

“Tuviste un repechaje formidable, un antes y un después. Fue un placer conocerte. Sé que te exigiste, que te esforzaste. Gracias por tu paso por acá”, manifestó Betular. Y Santiago Del Moro concluyó: “Yo comprobé lo que siempre pensé de vos. Sos un actor espectacular. Creo que este programa te dio una masividad espectacular, brindo por eso”.

Emocionado, Aráoz abandonó la cocina contento por su paso por el certamen y se manifestó en sus redes sociales. "Súper agradecido de toda esta experiencia en Master Chef. ¡¡Nos vemos prontito mis amores!!", escribió.