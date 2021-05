Foto: Captura de video.

Una mujer se salvó de milagro al ser atropellada por un auto en la localidad bonaerense de Morón. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Santa Rosa y Colectora en el mencionado barrio del conurbano.

El conductor de un Fiat Palio perdió el control, y atropelló a una mujer 21 años que estaba esperando el colectivo. La joven terminó contra la verduleria. Afortunadamente la mujer impactó contra las frutas y verduras y salió ilesa. El hombre que conducía el auto tampoco sufrió heridas de gravedad.