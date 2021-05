Ángel De Brito viajó a Miami y se vacunó contra el Covid-19.

En plena segunda ola del Covid-19 en la Argentina y luego de las críticas que recibieron varias figuras públicas que decidieron viajar para vacunarse en el exterior, Ángel De Brito contó en sus redes que se inoculó en Miami, donde viajó el último fin de semana. "Finalmente, me pude vacunar. ¡Estoy muy contento pero es muy movilizante!", escribió el conductor de "Los ángeles de la mañana" en sus redes sociales y prometió dar más detalles de lo que hizo en los Estados Unidos.

De esta manera el periodista de 44 años se suma a lista de famosos que viajaron al país que preside Joe Biden para recibir la vacuna. El primer caso que trascendió y generó polémica fue el de Yanina Latorre, quien mientras estaba de vacaciones en Miami se enteró que su madre, Dora Caamaño, de 80 años podía acceder gratuitamente a las dos dosis del laboratorio Pfizer y al mostrarlo en sus redes, fue duramente criticada.

Semanas más tarde, Teté Coustarot contó en una entrevista que también se había inoculado en Florida. “Fue muy simple, yo me fui a pasar las fiestas y no tenía idea, no es que me fui a vacunar. Y cuando empecé a ver que podía anotarme ahí. (El trámite) lo hizo Dany Mañas, que estuvo cuatro días metido buscando todo”, contó la conductora de "La hora exacta". Y concluyó: "Yo no pagué, lo único que tenías que hacer era meterte en la aplicación y anotarte. No hubo ninguna pregunta, no es un tema de migración, sino un tema de salud, yo fui con el DNI argentino”.

Lo mismo hicieron Ana Rosenfeld, Fabián Doman, Nacho Viale y Marcela Tinayre, quien a los pocos días de recibir la primera dosis tuvo el virus. "Yo creí que había tenido un ACV. Fue tan de golpe, tan drástico, que no me podía mover. Mi cuerpo pesaba quince toneladas y estaba tirada en un sillón. Los médicos que venían a verme a mi casa, al quinto día, y quiero decirlo porque nadie lo dice, es muy importante la ayuda psicológica de uno. Uno se muere de miedo. Uno tiene mucho miedo”, relató la hija de Mirtha Legrand. Y en los últimos días, la periodista Mariana Brey, que ya transitó la enfermedad en enero, contó que se vacunó junto una imagen en la que se la ve amamantando mientras la inoculaban.