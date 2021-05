Asunción de Alexis Guerrera como Ministro de Transporte. Foto: Presidencia.

Este lunes 3 de mayo de 2021, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó el acto en el que le tomó juramento a Alexis Guerrera como nuevo Ministro de Transporte.

El acto se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario, contiguo a la Casa Rosada, sede del Gobierno.

Antes de tomar juramento al nuevo funcionario, el presidente pidió a los presentes un aplauso sentido en recuerdo de Meoni.

"No son las mejores circunstancias las que me llevan a asumir al frente del Ministerio de Transporte pero lo hago plenamente consciente de afrontar el mayor desafío político de mi carrera", escribió esta mañana el Guerrera en redes sociales.

El flamante ministro agradeció a Alberto Fernández y Sergio Massa "la confianza brindada para continuar el camino que Mario Meoni comenzó a desarrollar a finales del 2019: integrar el país mediante un sistema de transporte inclusivo, seguro, federal e igualitario".

"Tenemos una ardua tarea por delante que se hace más difícil por el avance de la segunda ola del coronavirus. Pero en paralelo, la campaña de vacunación más importante en nuestra historia, se está implementando en cada rincón de la patria y no frena", consideró.

En tanto, remarcó que desde el lugar que le toca trabajará "para ampliar derechos en consonancia con la decisión política de un gobierno que cree en un Estado presente".

"Como dije hace unos días atrás, nos toca seguir gestionando. Ahora, con más fuerza que antes, para un mañana con un sistema de transporte nacional como Mario lo pensaba: de cara al pueblo, generando trabajo y siendo el motor del desarrollo del tejido macroeconómico argentino", concluyó.

Guerrera es un profesor de educación de adultos que fue intendente de General Pinto entre 2003 y 2019, en tanto que desde 2020 se desempeña como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, área que depende del Ministerio de Transporte que ahora dirige.

El juramento de Guerrera. Canal 26.

Alexis Guerrera fue designado como titular de la cartera que ahora encabeza, en reemplazo de Mario Meoni, fallecido en un accidente automovilístico el pasado 23 de abril.

La tragedia se produjo a la altura de la ciudad bonaerense de San Andrés de Giles, en el kilómetro 112 de la Ruta 7. El accidente se produjo al volcar el Ford Mondeo que conducía el propio funcionario.

Tras haber quedado el cargo de Meoni vacante, el primer mandatario había encomendado de manera interina el puesto a Gabriel Katopodis, actual Ministro de Obras Públicas del Gobierno Nacional.