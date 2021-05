Marvel anunció las fechas de sus próximas películas.

No es una novedad que el 2020 fue un año muy difícil para la industria audiovisual y las grandes compañías no se vieron exentas. Por eso, el reciente anuncio de Marvel sobre los próximos estrenos revolucionó a sus fanáticos y a los amantes del universo de superhéroes.

"El mundo puede cambiar y evolucionar. Pero lo único que nunca cambiará es que todos somos parte de una gran familia", es el lema que engloba a las historias que surgieron tras "Endgame", entre las que se destaca "Black Widow", en julio de este año, con Scarlett Johansson como protagonista. En septiembre llegará a los cines "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" y noviembre, una de las películas que más expectativas genera: "Eternals", con un elenco encabezado por Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee, Gemma Chan, Barry Keoghan y Kit Harington. Además, la dirección estará a cargo de Chloé Zhao, la cineasta china que acaba de ganar un Oscar a la Mejor Película y Mejor Dirección por "Nomadland". Y la saga de el Hombre Araña tendrá una nueva entrega en diciembre con "Spiderman: No Way Home", con Tom Holland y Zendaya.

En 2022 llegará a la pantalla grande "Doctor Strange en el multiverso de la locura", "Thor: Love and Thunder" y "Black Panther: Wakanda Forever", que contará con un nuevo protagonista tras la muerte de Chadwick Boseman, víctima de un cáncer de colon. Y el último lanzamiento del año será "The Marvels", en noviembre. La primera apuesta para 2023 será "Ant-MAn and the Wasp: Quantumania", en febrero y en mayo llegará "Guardianes de la galaxia. Vol. 3"