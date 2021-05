Claudio "Chiqui" Tapia y Graciela Ocaña. Fotos: NA.

La diputada nacional Graciela Ocaña volvió a apuntar contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, por las irregularidades en la asamblea en la que fue reelecto y por la firma de dos contratos polémicos, al asegurar que la entidad no cumplió "las normas de transparencia".

"El mandato de Tapia está cuestionado por dos de los clubes que integran la AFA e incluso por uno de los integrantes del Tribunal de Ética de la asociación, que se creó a partir del FIFA Gate", remarcó Ocaña en el programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por radio Rivadavia. Asimismo agregó: "Es obligatorio que las asociaciones de fútbol internacional cuenten con ese Tribunal de Ética, que es el que debe controlar si las personas que ocupan distintos cargos cumplen con las normas de transparencia".

Ocaña reiteró los cuestionamientos a la reelección de Tapia a raíz de irregularidades en la asamblea virtual donde se renovó el mandato, asunto que quedó en manos de la Inspección General de Justicia (IGJ). "Por la pandemia, Tapia hizo un Zoom y por el Zoom se proclamó por unanimidad o se renovó su mandato hasta el año 2025. El reglamento de la AFA y de la FIFA establece que las listas deben pasar por el control del Tribunal de Ética y esto tampoco pasó, no cumplieron con las normas de transparencia", añadió la funcionaria, quien fue denunciada por el dirigente por el delito de "calumnias e injurias".

En ese sentido, disparó: "Creo que es muy importante que Tapia venga a la Comisión de Deportes para que nos explique no solamente esta situación, sino también algunos de los contratos que firmó que son gravosos para la AFA porque es dinero que no le llega después a los clubes". Ocaña se refirió a polémicos acuerdos del mandamás de la entidad con su socio de Barracas Central, Carlos Varela, al que le cedió el manejo de las cuentas digitales a pesar de que su empresa no tenía experiencia alguna en el tema.

"Es muy escandaloso el de Metro World Digital, donde contrató a un agente digital para vender la imagen de la AFA al mundo. Creo que si hay algo que el fútbol argentino no necesita son gestores para vender su imagen porque Argentina ha tenido a (Diego) Maradona, tiene a (Lionel) Messi y a los mejores jugadores", sostuvo la diputada nacional.

En la misma línea, puntualizó: "Este contrato lo firma Carlos Varela, que es el vicepresidente de Barracas Central. Tiene una empresa de recolección de residuos y tiene un doble contacto: el fútbol y la basura, que es un tema que Tapia maneja porque es vicepresidente del ente que regula todo lo que tiene que ver con el saneamiento de la zona metropolitana, una empresa que es estatal".