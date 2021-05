Sergio Berni

En el marco de una visita a Bahía Blanca por la entrega de patrulleros policiales al Municipio, Sergio Berni contestó a un grupo de padres que cuestionaron la decisión del Gobierno provincial por el cierre de los colegios.

Allí, el ministro de Seguridad bonaerense les dijo que la decisión "es sanitaria" y que hay que "apoyarla aunque no estemos de acuerdo". "A mis amigos nadie me los devuelve, después vemos si podemos tener clases", respondió.

"Tengo a mi mejor amigo internado en terapia intensiva, a su mujer muerta. Otro amigo se murió porque no había camas para operarlo porque estaban ocupadas de pacientes con coronavirus. A mis amigos nadie me los devuelve, después vemos si podemos tener clases", completó.

Cuestionado por una madre que le dijo "Vamos al psicólogo, terapistas, pero nuestros hijos no pueden ir al colegio", el funcionario añadió: "Estamos en una situación epidemiológica no en Argentina, en el mundo, y que como tal, más allá de que las medidas son molestas y que todos entendemos que la escuela es irremplazable, porque tenemos hijos, es una emergencia única que probablemente se repita de acá a cien años".

"Las autoridades no toman medidas para complicarle la vida a la gente, sino pensando en el conjunto y en el bien general. La decisión es sanitaria y hay que apoyarlas aunque no estemos de acuerdo", insistió.

"Todo lo que aporta el colegio yo no lo discuto, pero tenemos que apoyar las medidas sanitarias", se lo escucha decir en un video difundido por el medio local La Nueva de Bahía Blanca. "No tenemos camas de terapia intensiva", expresó.

"Soy padre y comparto con ustedes lo que significa el colegio. Todo lo que aporta yo no lo discuto. Pero tenemos que apoyar las medidas sanitarias porque lo que estamos haciendo es cuidar la salud de todos", detalló.

"Cuando uno lee los informes de contagios en las escuelas, la escuela no contagia. Cuando uno lee los informes del transporte, el transporte no contagia. Cuando uno lee los informes de los bares, los bares no contagian. Cuando uno lee los informes de los gimnasios, los gimnasios no contagia", dijo. "Lo concreto es que llegamos a tener 30 mil casos y hay días que tenemos 500 muertos. No tenemos camas de terapia intensiva", culminó.