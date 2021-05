Cortes de choferes en Acceso Oeste.



Chóferes autoconvocados que la semana pasada cortaron la Autopista del Oeste y Ruta 23. Llegaron con la intención de interrumpir el tránsito pero se encontraron con un fuerte operativo de Gendarmería. Los manifestantes burlaron la presencia de los efectivos y finalmente lograron bloquear el acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

Los manifestantes prendieron fuego gomas sobre la ruta 23 y hay mucho humo en el lugar. Luego de esta acción, un grupo de los manifestantes rodeó a la efectivos, cruzó por debajo de uno de los puentes y subieron a la autopista.

Los choferes están pidiendo mejoras salariales y paritarias ante la inflación. Por el otro, piden ser vacunados en grupos prioritarios ya que son trabajadores esenciales que se encuentran en la calle.

Al reclamo se le suma el pedido de obra social para todos los choferes y los mecánicos tengan una equiparación salarial con los que manejan los colectivos.

