Como todos los años, el próximo martes 4 de mayo #StarWarsDay, el Día de Star Wars, se celebrará con grandes estrenos en Disney+ que podés ver por TeleCentro; contenido temático en redes sociales, lanzamientos de productos y mucho más.

#StarWarsDay es una tradición popular anual iniciada por los fans y adoptada por Lucasfilm que realza el espíritu del fanatismo compartido por la franquicia con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más. El mensaje May the 4th be with you™ conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés “May the Force Be With You” (“Que la Fuerza te acompañe”, en su traducción al español).

En Disney+, el servicio de streaming de The Walt Disney Company, las celebraciones se extienden a lo largo de todo el mes con una colección de contenido temático, que incluye el estreno de Star Wars: The Bad Batch, una nueva serie original animada que sigue el viaje a través de la galaxia del escuadrón de clones “Fuerza 99”. La nueva serie debuta el martes 4 de mayo con una entrega especial de 70 minutos y tendrá nuevos episodios cada viernes a partir del 7 de mayo.

Las celebraciones también llegan con nuevo contenido en otras plataformas digitales y en las redes sociales de Disney: en las cuentas oficiales de Disney Latinoamérica, Disney Brasil, Star Wars Latinoamérica y Star Wars Brasil en YouTube, así como en las páginas oficiales Star Wars Latinoamérica y Star Wars Brasil en Facebook, el 4 de mayo se lanza el primero de tres nuevos videos cortos animados de la colección Star Wars: Mission Fleet. En dichas plataformas también se estrena la campaña Activa tu Fuerza, compuesta por cinco videos cortos de STAR WARS que promueven la vida saludable, uno de los pilares de The Walt Disney Company que atraviesa todos sus contenidos y experiencias. Los cortos abordan temas como la actividad física, la meditación y la importancia de desafiarse a uno mismo.

Las celebraciones también cobrarán vida en las tiendas físicas y digitales, donde se lanzarán productos especiales para conmemorar #StarWarsDay. A su vez, en librerías se destacará durante mayo la serie literaria de libros y cómics The High Republic, que irá acompañada de nuevos cortos que se podrán ver en las cuentas oficiales de Star Wars Latinoamérica y Star Wars Brasil en Youtube.

Este año, una vez más, Lucasfilm y Disney se unen a la organización mundial educativa sin fines de lucro FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) como parte de la iniciativa Star Wars: Force for Change para brindar oportunidades e inspiración a la próxima generación de héroes e innovadores. Durante la temporada 2019-2020, las competencias de robótica de FIRST en América Latina lograron expandir el acceso de los programas STEAM a 6020 equipos, representando a más de 40.000 estudiantes. Durante la temporada 2020-2021, llamada FIRST GAME CHANGERS, los programas representan la evolución de los deportes y actividades que enfocados en fortalecer a las personas física y mentalmente. Más de 668.000 estudiantes de todo el mundo competirán de manera remota en desafíos de robótica, explorando lo que significa ser "fuerzas para el cambio" al redefinir y revolucionar el juego. El apoyo a FIRST forma parte del compromiso global de The Walt Disney Company de potenciar el desarrollo de habilidades en las disciplinas STEAM en niñas, niños y jóvenes, en este caso, mediante la inspiración de las historias, los personajes y los valores positivos que promueve la franquicia STAR WARS.