Empleada le dejó a su jefa una carta por ser "agresiva y cruel" y se volvió viral en las redes.

La abuela detrás de la nota viral , Julie Cousins de 64 años ha revelado cómo una gerente de un banco fue cruel y agresiva en su último día antes de retirarse del banco.

La limpiadora , que trabaja para una agencia pero limpió en el banco durante cinco años, dijo que si bien "nadie es perfecto", era "importante ser amable con los demás".

La mujer que es madre de siete y abuela de siete, dijo que a pesar de los conceptos erróneos que era "solo un pequeño trabajo de limpieza '', había disfrutado y dependido financieramente del trabajo en el pasado, y agregó: "Los limpiadores son la gente olvidada".

Julie, quien dijo que su propia madre había fallecido a fines del año pasado, reveló: "Creo que el mensaje principal es ser amable con la gente, especialmente en este momento. Nadie sabe lo que está pasando en la vida de otras personas ".

Su hijo Joe, compartió en línea la nota de renuncia que ahora es viral de Julie, en la que escribió que había elegido irse después de que una gerente la "vistió '' de una manera agresiva, y agregó: adelante, por favor, todos recuerden: en un mundo en el que pueden ser cualquier cosa, SEA BONDADOSA '.

En ella, Julie decía: “Hola señoras, mañana será mi última limpieza para HSBC. ¡He preparado un cubo de materiales de limpieza para el próximo limpiador, quienquiera que sea!”

Y le habla a su superior: “Dejé el trabajo [nombre del gerente] después de la forma en que me reprendiste en la oficina. No fue más que agresivo y cruel, pero eso es un reflejo de tu carácter, no del mío”, explica la mujer.

“Así que en el futuro, por favor, todos recuerden: en un mundo en el que pueden ser cualquier cosa, SEAN AMABLES. Porque no son mejores que el limpiador”, finaliza la misiva.