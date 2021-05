España: Madrid vota en su 4M.

Las elecciones autonómicas de Madrid proponen este martes 4 de mayo a la ciudadanía que decidan en las urnas a cuál de 22 candidaturas van a confiar su voto.

Los comicios se celebran de una forma un tanto inusual, subraya la prensa española, ya no solo porque se trata de una votación adelantada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la amenaza de una moción de censura, sino por la conocida situación sanitaria.

Después de las elecciones vascas, gallegas y catalanas, las madrileñas serán las cuartas en celebrarse durante esta pandemia de coronavirus.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, repite como candidata por el Partido Popular.

Ayuso decidió convocar las elecciones a la Asamblea de Madrid después de que en Murcia el gobierno regional, también liderado por el PP, tuviera que enfrentarse a una moción de censura.

La disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas se hizo en el momento justo para evitar las mociones de censura presentadas por Más País y el PSOE.

Isabel Díaz Ayuso es periodista de formación y entró a formar parte de la Asamblea de Madrid como diputada en 2011, tras la renuncia de su predecesora en la lista.

En 2015 llegó a ser portavoz adjunta del grupo parlamentario en la Asamblea y en 2017 viceconsejera de Presidencia y Justicia del gobierno regional, por aquel entonces presidido por Cristina Cifuentes.

En 2018, con la victoria de Pablo Casado en las primarias para la presidencia del PP, fue elegida candidata a la Comunidad de Madrid. Quedó segunda, pero consiguió gobernar junto a Ciudadanos y el apoyo de Vox.

Ángel Gabilondo, ganador en votos en los comicios celebrados en 2019, repite como candidato.

Es catedrático en Filosofía y Letras y ha sido rector de la Universidad Autónoma de Madrid. En cuanto a su carrera política, además de ser candidato en Madrid desde 2015, fue ministro de Educación del Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero entre 2009 y 2011.

Mónica García, médica anestesista de profesión, entró a formar parte de la Asamblea de Madrid en 2015 junto a la formación fundada por Pablo Iglesias. Sin embargo, cuando Íñigo Errejón fundó Más Madrid, formó parte de la candidatura del partido en las elecciones de 2019, convirtiéndose en una de las voces más críticas en la Asamblea madrileña a la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Pablo Iglesias, hasta hace poco vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, será el candidato de Podemos en las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Una decisión que el fundador de la formación morada comunicó en un vídeo publicado en su perfil de Twitter.

Iglesias es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y uno de los fundadores de Podemos, partido creado en 2014, año en el que fue elegido diputado del Parlamento Europeo por dicha formación. Posteriormente fue diputado en el Congreso.

Inés Arrimadas decidió apostar por Edmundo Bal, que es abogado del Estado desde hace casi 20 años. Es diputado en el Congreso de los Diputados desde 2019, año en el que entra en la política de la mano de Albert Rivera, y también es portavoz adjunto de Ciudadanos.

Que se celebren en martes resulta algo poco usual debido a que la mayor parte de los trabajadores tienen que acudir a su puesto los días laborables.

Es por ello que muchos han optado por solicitar a la empresa un permiso retribuido para poder ausentarse de sus puestos y acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que estos permisos no se otorgan a todo el mundo y no son una excusa para no acudir a trabajar.

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo para cumplir con un deber de carácter público y personal, como es acudir a las urnas a votar. Eso sí, si en la Comunidad de Madrid existiera alguna norma que regulara los permisos, estos tendrían que adaptarse a las normas establecidas.

Y Madrid no cuenta con una norma que regule los permisos retribuidos para ausentarse del lugar de trabajo por un hecho inexcusable, como podría ser acudir a las urnas, por lo que aquellos que este martes vayan a votar ausentándose del trabajo tendrán que tener en cuenta lo que establece el Real Decreto 605/1999 de 16 de abril.

Las personas con jornadas completas que coincidan totalmente o con una diferencia de dos horas con la jornada electoral dispondrán de cuatro horas libres retribuidas.

En el caso de que la jornada coincida en más de dos horas pero en menos de cuatro, el trabajador podrá cogerse un máximo de dos horas y si coincide entre cuatro y seis horas, el permiso será de tres horas.