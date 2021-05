Copa Libertadores, Barcelona de Ecuador vs. Boca

Boca intenta extender su inicio perfecto en la Copa Libertadores, cuando visite a Barcelona de Ecuador, en el duelo de líderes del grupo C, ya que ambos ganaron sus dos partidos ante Santos de Brasil y The Strongest de Bolivia.

Sin embargo, toda la previa del cotejo se vio convulsionada porque el arquero Esteban Andrada, quien había viajado a Guayaquil con un PCR negativo -tuvo contacto estrecho con una persona con Covid-19- fue testeado al llegar y el mismo dio positivo.

El encuentro se disputa a partir de las 21:30 en el estadio "Banco Pichincha" de Guayaquil, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas, acompañado por sus compatriotas John León y Dionisio Ruiz, y televisación de ESPN.

El "Xeneize" llega en una racha positiva que incluyó, el último domingo, su clasificación asegurada a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, tras el triunfo ante Lanús.

En la Libertadores, el arranque de los dirigidos por Miguel Ángel Russo no pudo ser mejor, porque ganaron en la altura de La Paz a The Strongest después de 50 años y se sacaron de encima en La Bombonera al Santos, que lo había eliminado en semifinales de final de la anterior edición.

La seguidilla de partidos que arrastran los equipos argentinos que tienen doble competencia viene obligando a Russo, desde hace algunas semanas, a dosificar esfuerzos.

Por eso, el entrenador del "Xeneize" -si bien tenía pensado utilizar a Andrada- debe mantener en el arco a Agustín Rossi, de buenas actuaciones.

Los que se quedaron en Buenos Aires fueron Agustín Almendra, que se hizo vital en el mediocampo, y el delantero colombiano Sebastián Villa, pieza clave de la ofensiva.

El momento del Barcelona tampoco es para desconocerlo, porque ganó cuatro de los últimos cinco partidos que jugó (el restante lo empató) y viene de superar como local a Delfín (2- 1), por la décima fecha de la Serie A de Ecuador.

Dirigido por el argentino Fabián Bustos, Barcelona dio el golpe ante Santos en San Pablo en su debut y luego se aprovechó de la debilidad de The Strongest cuando sale de la altura al golearlo por 4-0.

Bustos, que hizo toda su carrera como DT en Ecuador, empezó el partido resguardando a varios de sus titulares pensando en Boca, pero ante el empate de Delfín los mandó a la cancha para obtener la victoria.