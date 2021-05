Esteban Andrada, NA.

La situación de Esteban Andrada es la mayor preocupación que mantiene por estas horas la dirigencia de Boca, más allá de la derrota ante Barcelona en Ecuador, ya que el arquero no regresará esta mañana con el resto de la delegación a Buenos Aires y permanecerá en Guayaquil, tras dar positivo en coronavirus, mientras se gestiona un avión sanitario para su viaje.



En el medio, los reclamos de su mujer Nerina Galasso -madre de sus dos hijos- y también el pedido público del entrenador Miguel Ángel Russo tras el encuentro, se hicieron escuchar y sirven de presión para resolver una situación tensa.



Porque Andrada está aislado en una habitación de 42 metros cuadrados en un hotel en Guayaquil, asintomático, aunque positivo de COVID-19 en los testeos PCR que se le realizaron a la delegación "Xeneize" el martes, cuando arribó a esa ciudad ecuatoriana para jugar la tercera fecha de la Copa Libertadores.



"Pidió que lo cambien a una habitación más grande, pero se lo negaron rotundamente. No está muy bien de ánimo", aseguró su representante Luciano Nicotra.



Durante las horas previas al partido, se especuló con la posibilidad de que Andrada pudiera retornar a la Argentina incluso antes del juego, pero las autoridades sanitarias de Ecuador, y también las de Argentina, impiden subirse a un avión a una persona positiva en coronavirus.



En ese sentido, Juan Zapata, del Centro de Operaciones de Emergencias del Ecuador, señaló que la autorización para que Andrada pueda viajar "es determinación del Ministerio de Salud del Ecuador, aunque es posible que pueda regresar en un avión sanitario".



Andrada ya había tenido coronavirus en septiembre pasado, y la semana pasada acusó un contacto estrecho, pero los diferentes testeos hasta el domingo le dieron negativo, por lo que pudo viajar autorizado por la Conmebol.



"Las horas pasan, la incertidumbre crece, seguimos esperando que alguien nos diga algo! Pero no sucede... total se puede reemplazar con otro jugador, como si no fuera un ser humano no?", fue la primera de las explosivas historias que publicó la mujer de Andrada en su cuenta de Instagram (@negalasso).

"Tengo los ovarios inflados de esperar", agregó Galasso, quien con el correr de las horas aumentó su enfado y lanzó un tiro por elevación a los dirigentes de Boca que acompañaban a la delegación: "¿Qué espero? ¿Que termine el partido y ver cómo todos se vuelven? No se les cae una idea! Nadie se hace responsable. Respuesta que recibimos... Estamos viendo, estamos hablando. BRILLANTES".



Luego de la derrota 0-1 ante Barcelona, la primera de Boca en esta Copa Libertadores, el entrenador Miguel Ángel Russo también pidió por la resolución del tema de Andrada.



"Espero que termine bien lo de Esteban Andrada. Es necesario que vuelva a nuestro país. No es justo. En definitiva, no viene de paseo ni nada, viene a trabajar", expresó enojado el DT, en conferencia de prensa.



Luego, afirmó que "son situaciones que pasan" en un contexto de pandemia y que "no es bueno que, pudiendo salir de Ecuador, no pueda entrar a Argentina".



"Buscaremos todos lo mejor, cumpliendo todos los requisitos sanitarios. Me duele. En estos estamos todos propensos a un montón de situaciones", completó Russo.



Boca, ya clasificado a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, debe jugar el próximo sábado como visitante de Patronato de Paraná para determinar en qué posición cierra la fase de grupos, lo que determinará su rival en la próxima instancia.