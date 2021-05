Día Internacional de la Celiaquía.

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía, una afección del sistema inmunitario en el que las personas no pueden consumir gluten, ya que afecta su intestino delgado.

Ante esto, María Alejandra Rodríguez Zía, médica clínica endocrinóloga (MN: 70.787) dio detalles de la importancia de una diagnóstico temprano, de su alcance a nivel mundial y la importancia de la alimentación.

“La Enfermedad Celíaca se caracteriza por ser una enfermedad de origen genético, en donde no puede ser digerido el gluten. Esta molécula, en este tipo de pacientes, es muy agresiva, debido a que activa la producción de la zonulina, proteína producida en respuesta al gluten, que una vez generada se encarga de romper las uniones de células intestinales, llevándonos a la hiperpermeabilidad intestinal”, inició la profesional de la salud.

Noticias relacionadas

“La característica en la vida cotidiana sería que cada vez que el paciente ingiere gluten del trigo, cebada, centeno siente una distensión abdominal, con eructos, cólicos e incluso diarrea”, completó en el marco de una descripción general de la patología.

A la hora de hablar de lo que significa para una persona la no ingesta de gluten, Rodríguez Zía aseguró: “En general, dejar de comer gluten no produce ninguna afección, es realmente positivo, porque aunque la persona no padezca la celiaquía, igual puede tener una respuesta de hipersensibilidad al gluten y también generarle esta ruptura de la uniones de nuestra mucosa intestinal”.

Dicha enfermedad es diagnosticada, en muchos casos, desde que el paciente es pequeño. Sin embargo, la médica clínica endocrinóloga da detalles de los signos a tener en cuenta para hacer una consulta médica: “Cuando una persona comienza a tener flatulencia o meteorismo con distensión abdominal después de comer gluten o presenta frecuentes diarreas, es cuando más rápido tenemos que pensar en la enfermedad celíaca. Allí, el profesional pedirá los anticuerpos antigliadina y antiglutaminasa para detectar la inmunidad que genera el gluten y eventualmente, hacer inmediata suspensión del mismo y ver la mejoría clínica. En algunos casos, también podría ser necesaria una biopsia intestinal”.

Ante la consulta de Diario 26 sobre las causas de la enfermedad celíaca, la profesional explicó: "Es una patología genética, con lo cual la predisposición va a ser en aquellas personas que lo hereden, para lo cual se puede hacer el análisis genético. Sin embargo, con la suspensión del gluten y la mejoría franca de todo el cuadro clínico es suficiente”.

En tiempos de pandemia, ¿la enfermedad celíaca puede considerarse una epidemia alrededor del mundo? La respuesta, a cargo de la endocrinóloga: “A nivel mundial, la epidemia es la ingesta de muchos alimentos que alteran la microbiota intestinal y que generan enfermedades de impermeabilidad intestinal. Al mismo tiempo, pese a que no todos tienen el diagnostico de enfermedad celiaca, muchas personas tienen complicaciones con el gluten por las azúcares, conservantes y pesticidas que colaboran para que esto sea una verdadera epidemia”.

Para cerrar una charla llena de conceptos, Rodríguez Zía remarcó la importancia de tener un trabajo conjunto con un nutricionista a la hora del cuidado de una persona con la enfermedad celíaca: “Los nutricionistas deben estar entrenadas conociendo lo que es el cambio de paradigma en la alimentación mundial, es decir bajar los hidratos a la población en general y tratar de consumir alimentos reales que no sean envasados. Esto va ayudar y mucho a que disminuya la ingesta de gluten y del resto de alimentos que verdaderamente son adictivos, artificiales y no nutritivos. Por esta razón, la formación en el postgrado de los nutricionistas es fundamental y colaborará muchísimo a este punto. Las Universidades se han quedado desactualizadas y aún no han llevado esta información esencial a los médicos y nutricionistas que, cuando lo estudian de forma individual, deben cambiar drásticamente su práctica si quieren que sus pacientes mejoren realmente su salud, dado que la enfermedad del siglo 21 está directamente relacionada con el estilo de vida, la nutrición, el stress, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol y la falta de propósito de vida, dejándose manipular por la industria alimentaria y farmacéutica”.

Por Matías Greisert

Tw: @MatíasGreisert