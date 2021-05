Hebe de Bonafini. Foto: NA.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lanzó duras críticas al presidente Alberto Fernández por percibir "recién ahora" que los jueces de la Corte Suprema "son una basura", al referirse al fallo por las clases presenciales.

"Estaba escuchando al Presidente. ¿Se dio cuenta recién ahora que (los jueces de la Corte Suprema) son una basura? Se ve que en la dictadura no se dio cuenta de nada", resaltó la titular de la entidad. Además, al volver a marcar su distancia de Fernández, señaló que no la sorprendió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de respaldar la postura de la ciudad de Buenos Aires sobre las clases presenciales.

"De un burro solo patadas, qué más vas a esperar", enfatizó Bonafini en declaraciones radiales. "¿Qué me va a sorprender? Si los hemos sufrido todos estos años. ¡Las cosas que les hemos dicho a la Suprema Corte! ¿Sabés cómo nos despreciaban cuando empezamos a llevar tantos habeas corpus que no lo atendían ningún juez?", expresó la presidenta de Madres.

Enfatizó: "Nunca nos quisieron atender, nos metíamos de prepo, esas cosas que hacíamos las Madres".

"Para nosotros no es ninguna sorpresa. Por eso me llama la atención, se ve que el Presidente no sabe mucho de esto", afirmó Bonafini. "El Presidente dice algo muy triste, ‘Me gusta el derecho’. ¿A quién no le gusta que haya Justicia? ¡A cualquiera! No es ninguna novedad. Matan los pibes por la espalda y siempre tiene razón la policía. ¿Quién colabora con eso? Los jueces, los fiscales", recalcó. Y lanzó otra crítica a la gestión de Alberto Fernández, por no tener "gente que tome decisiones serias".

"Es siempre lo mismo. Si vos no tenés gente que toma decisiones serias, como cuando vino Néstor (Kirchner) y cambió la Corte. Para eso necesitás personas que tengan fuerza, personalidad, que estén dispuestos a gobernar. El Presidente está dispuesto a negociar, el país no es un negocio. No se puede negociar con el enemigo, al enemigo hay que combatirlo. Es lo que yo sé desde que nací", destacó. Sobre la Justicia, señaló que "no pagan impuestos, se afanan la plata, tienen cualquier cantidad de guita, todo con la sangre del pueblo".