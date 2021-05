Mario Secco

El intendente de Ensenada, Mario Secco, dio un discurso durante el acto que encabezó el presidente Alberto Fernández junto a su vice, Cristina Kirchner, en el que desafió a la oposición de cara a las elecciones pero con una desafortunada frase utilizada en 1982 por el dictador Leopoldo Galtieri.

"En los 220 años que vive Ensenada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir que vengan, estamos preparados compañeros, para darles batalla en las elecciones", expresó Secco ante la mirada del Presidente, Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Si bien se refería a las próximas elecciones legislativas, Secco recordó la frase con la que Galtieri desafió al Reino Unido en 1982 en medio de la guerra por las Islas Malvinas: "Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla".

Durante su arenga en Ensenada, Secco criticó a la oposición y expresó: "Tendrán la Justicia del lado de ellos, el poder económico y los medios, pero jamás tendrán el amor del pueblo".

El jefe comunal se expresó así en línea con el discurso del sector más duro del kirchnerismo y, en parte, también con las críticas de Fernández a la Justicia tras el fallo de la Corte Suprema a favor del planteo de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales en la pandemia.

"¿Qué hubiese sido de nosotros en este año de pandemia si no tuviéramos a Alberto y a nuestro gobernador? ¿Se imaginan si hubiesen estado (María Eugenia) Vidal y (Mauricio) Macri, que abandonaron nuestras ciudades y nos persiguieron?", sostuvo Secco.

Y agregó: "Ellos abandonaron la salud, no nos dieron ni un jarabe en cuatro años para los pibes. Abandonaron la educación. Nos tuvimos que hacer cargo de las 60 escuelas, ni un pizarrón para un aula. Hablaban de la seguridad y ni un litro de nafta nos dieron para los patrulleros".