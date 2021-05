Pandemia de Covid-19 en Argentina. Foto: NA.

El imparable avance de la segunda ola de coronavirus en la Argentina ya ha activado todas las alarmas y ha motivado que la ciencia busque imperiosamente las explicaciones a tan preocupante fenómeno. Con este marco, es que un grupo de investigadores de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en la Provincia de Buenos Aires, se pusieron manos a la obra y han desarrollado un modelo matemático con el objetivo de analizar los datos referidos a la propagación del virus en la Argentina.

Fue de este modo que descubrieron que en el país se ha detectado un caso cada 3,16 segundos, con un pico máximo que se ha dado el 3 de mayo de 2021. El estudio y los resultados del mismo, pone en alerta máxima no solo a la ciencia sino también a toda la sociedad. Tal como se indica en una nota de Perfil, e modelo matemático, que se conoce como "Modelo de Contagios Generalizado" (MCG), estuvo a cargo de los ingenieros Néstor Barraza, Gabriel Pena y la doctora Verónica Moreno, de la mencionada institución universitaria.

El método está basado en el indicador "Mean Time Between Infections" (MTBI), y su importancia no es menor, ya que gracias al mismo es posible determinar en qué momento se dan los picos de contagio de coronavirus, y esto es posible ya que mide el promedio del tiempo transcurrido entre dos infecciones seguidas, correspondan o no al mismo individuo, y pueden estar separadas en distancia.

Según lo que arroja el modelo, la primera provincia de la Argentina en llegar a ese temido pico ha sido Córdoba, un hecho que tuvo lugar durante la semana pasada, con un caso de contagio positivo cada 44,9 segundos.

El grupo de investigadores. Foto: Perfil/CEDOC.

De todos modos, el pico máximo en toda la Argentina se dio el pasado lunes 3 de mayo, cuando se ha detectado un caso de infección cada 3,16 segundos.

Sobre los contagios que se informaron de manera oficial hasta el día de la fecha, en Provincia de Buenos Aires el pico tuvo lugar el 30 de abril, con uno cada 6,12 segundos y en Ciudad de Buenos Aires el 1 de mayo, con un contagio cada 24,51 segundos.