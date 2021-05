Criptomonedas, Bitcoins. Foto: Reuters.

Por @lobodeldolar

El bullrun no para, el FOMO no disminuye, no hay bar o reunión donde no se escuche el termino "criptomoneda", una palabra que hasta hace unos meses era desconocida para todos. De golpe y hasta por tradición Argentina, todos nos volvimos expertos en finanzas y nos gusta opinar al respecto.

Noticias relacionadas

Es que la fiebre continúa, los precios hacen patrones nunca vistos en mercados financieros, no tengo dudas que los grandes ganadores de esto es la gente sin experiencia que hizo holding sin esperarse movimientos lógicos de hasta 15000%.

Pero, es seguro entrar ahora? o es momento de salirse? las mil y un preguntas que todos nos hacemos vamos a aclararlas de a poco, repartiendo el riesgo y el capital adecuadamente.

No hace falta aclarar, que lógica es lo que mas le falta al criptomercado que no para de subir, haciendo que sus precios formen algo similar a una burbuja.

Si volvemos el tiempo atrás, escribí una nota sobre los ciclos de mercado hace unos meses y es importante entender que el desarrollo de la fase alcista todavía se prolonga y continuamos viendo disparadas sobretodo en altcoins, por eso, daré una humilde opinión para ambos lados, los que están adentro y los que quieren entrar.

Si estas adentro...es importante proteger tu capital ganado con lo que se conoce como STOP LOSS, una cláusula que dispare una venta inmediata en caso que el precio caiga de una determinada zona. Tampoco está mal tomar ganancias parciales, recordar que con ese dinero podes hacer staking(es como un plazo fijo que recompensa en satoshis) o colocar plazos fijos o prestar tu criptodinero utilizando las Defi (algo de lo que también hablamos anteriormente) pero, NUNCA vendas todo ya que nunca vas a comprar en el mínimo o vender en el máximo, y al momento que vendiste y el precio continúa subiendo la desesperación se va a adueñar de tus emociones haciendote comprar a un precio aún mayor al que vendiste.

Si estás afuera...es importante entender sobretodo, que muchas cosas tienen su ciclo de precio muy avanzado y ni el mismo Satoshi Nakamoto sabe hasta dónde van a llegar, por lo cual, también recomendamos colocar un stop loss y sobretodo repartir; Y acá si me detengo, ya que Bitcoin como Ethereum y Dogecoin tienen su fase alcista muy desarrollada y el riesgo es mayor.

Seguramente continúen subiendo pero en algún momento el ciclo cambie y tu suerte también, y créame amigo nada es peor que estar dentro de un bear market ya que se dan de la noche a la mañana y sin previo aviso; Los grandes capitales comienzan a vender sus posiciones y tomar ganancias. En esta zona no es recomendable arriesgar dinero que puedas necesitar en el corto plazo.

¿Cómo funciona la psicología en un Bull Run?

Existen muchos libros al respecto, pero básicamente mientras mas sube un activo financiero, la gente sin experiencia es mas propensa a comprar que a vender; La mente humana por default compra algo que sube, no algo que está quieto y sin moverse.

Mismo para la persona que se encuentra fuera del mercado, ve que todo sube y piensa que se le escapó el tren y esta dispuesta a comprar a cualquier precio.

Por otra parte, la persona que está adentro y ve su patrimonio subir indiscriminadamente, siempre va a querer mas, por eso, es importante siempre asegurar tu capital, ya sea tomando ganancias parciales en las disparadas o colocando el stoploss.

Recordá que el criptomercado es "altamente especulativo" y la mayoría de las criptomonedas es probable que no triunfen en el tiempo, por una cuestión misma de tecnología que queda inutilizable, o por el simple hecho de que existe una oferta ilimitada de 7000 criptoactivos los cuales la mayoría no tiene ninguna utilidad.