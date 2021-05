Martín Guzmán. Foto: NA.

El FMI aseguró estar "muy comprometido" con las negociaciones que el ministro de Economía, Martín Guzmán, lleva adelante para renegociar el pago de la deuda que el país mantiene con ese organismo. "Estamos muy comprometidos en estas discusiones con el ministro (Martín) Guzmán, es nuestra contraparte en las conversaciones y no voy a hacer especulaciones en este punto", señaló el vocero del Fondo Monetario, Gerry Rice. El funcionario se expresó así al ser consultado este jueves -en una conferencia de prensa que brindó desde Washington- sobre las versiones vinculadas con las dificultades que tendría Guzmán para aplicar su programa económico.

Rice destacó que el staff del Fondo Monetario Internacional "continúa comprometido en conversaciones constructivas con las autoridades argentinas sobre la posibilidad de otorgar un programa de apoyo a la Argentina para superar los desafíos que está enfrentando incluyendo la pandemia". En ese sentido, insistió con que las negociaciones buscan alcanzar "un cuidadoso balance de políticas para lograr la estabilidad a los efectos de proteger a los más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento sostenido e inclusivo".

"Las conversaciones continúan constructivamente", enfatizó el portavoz del Fondo, pero aclaró que aún no hay "una fecha" para que la Argentina y ese organismo internacional lleguen a un acuerdo, que permita renegociar una deuda cercana a los US$ 44 mil millones. Por otra parte, Rice dijo desconocer si el presidente Alberto Fernández mantendrá un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante la visita oficial que el jefe de Estado realizará a varios países europeos. "No estoy en conocimiento de ningún encuentro en Roma entre la Directora Gerente y el presidente Alberto Fernández", puntualizó.

Tanto Fernández como Georgieva coincidirán en Roma el viernes de la semana próxima, y se especula que ambos mantengan una reunión para evaluar el avance de las negociaciones.

Además, la titular del Fondo y Guzmán participarán de un seminario sobre deuda organizado por el Vaticano, pero hasta el momento no se confirmó si ambos se van a reunir oficialmente.

Sobre el proyecto presentado por el bloque del Frente de Todos en el Senado para limitar el uso de los dólares que envíe el FMI -como parte del incremento en los Derechos Especiales de Giro (DEG)- Rice indicó: "no puedo especular sobre lo que las autoridades argentinas consideren apropiado sobre qué hacer" con ese dinero.

El Fondo emitirá este año el equivalente a US$ 650.000 millones en DEG (la "moneda" de ese organismo) para destinar a sus países miembro en el marco de la pandemia de Covid-19. La Argentina tiene una participación equivalente a algo menos del 0,7% del capital del organismo, y en consecuencia recibirá unos US$ 4.350 millones.

"En junio se tratará en el directorio la aprobación de la ampliación de los DEG y luego será tratado por la junta de gobernadores. Todavía no fue aprobado, pero estamos trabajando en eso. De ser así, Argentina recibirá un monto de acuerdo a su cuota en el FMI", concluyó Rice.