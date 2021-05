Merlo: avanza la obra hidráulica del Arroyo Salguero. Foto: Prensa Merlo

Avanzan los trabajos en el Arroyo Salguero en Merlo, una obra de saneamiento hidráulico que beneficiará a 30.000 personas y que demandará una inversión de $586 millones.

Esta importante obra que beneficiará a un amplio sector de Merlo Norte ya lleva más del 75% de ejecución. Una vez finalizadas las tareas hidráulicas, se realiza la ejecución del pavimento de la Avenida Salguero que se constituirá en el acceso principal al Partido de Merlo, dado que comunicará directamente la Autopista “Camino del Buen Aire”, en ejecución, con el Centro de la Ciudad de Merlo.

La obra genera empleos locales y beneficiará a 30.000 personas. Una vez finalizada, Merlo contará con una importante vía de circulación totalmente pavimentada en el acceso principal a la ciudad.

Todos los trabajos se realizan bajo el Protocolo de Seguridad e Higiene, impulsado desde el Ministerio con el objetivo de cuidar a los trabajadores y trabajadoras de la obra pública.