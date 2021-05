Fiesta clandestina en Palermo, captura video.

Un evento de música electrónica con 70 personas en un bar del barrio porteño de Palermo fue desbaratado este jueves por la noche bajo la actuación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que depende del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

El operativo comenzó a raíz de que el equipo de la Oficina de Coordinación Operativa del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, luego del análisis en redes sociales, detectara la convocatoria a un evento de música electrónica que tenía lugar los jueves y sábados en la terraza de un bar sobre la avenida Niceto Vega al 5000.

Your browser does not support the video element.

En ese sentido, el anuncio promocionaba "Rooftop Home Sessions".

Noticias relacionadas

El episodio tuvo lugar en bar El Carnal, en cuyo primer piso se desarrollaba el evento de música electrónica con aproximadamente 50 personas.

Mientras tanto, en la planta baja del establecimiento tocaba una banda de música ante otras 20 personas más, sin ventilación ni barbijos.

Frente a esta situación, fue notificado el fiscal Miguel Kessler, que dispuso la identificación de todos los presentes, quienes incumplían las disposiciones que prohíben las reuniones interiores de cualquier tipo.

Asimismo, solicitó la corroboración de los permisos correspondientes para circular por parte de los presentes.

A su vez, Kessler dispuso labrado de actuaciones y notificacion por "infracción al Artículo 205 para los presentes; detención del dueño del local por el Artículo 205; labrado de acta contravencional por infracción al Artículo 129; secuestro de los equipos de audio y badejas del local utilizadas para el evento; clausura judicial y tapiado.

En ese sentido, se incautaron un Parlante con potencia Que reza "Electro-Voice ZLX-12P; bandejas Pioneer Dj"; un Mezclador de Sonido Marca Pioneer Dj; iluminador Negro Marca Tecshow.

La Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad (AGC), por su parte, procedió a la clausura del local por incumplimiento de los protocolos establecidos por Covid-19.