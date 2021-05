Tragedia en la estación de tren de Floresta, CANAL 26

Un hombre cruzó sin mirar las vías del tren y fue arrollado por una formación de la línea Sarmiento en la estación Floresta en el barrio homónimo.

Según anunció en su cuenta oficial de la Subsecretaría de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el trágico hecho se registró en el paso a nivel ubicado en el cruce de las calles Yerbal y Cuenca.

Allí "una formación arrolló a una persona, que falleció en el lugar", informó a la vez que indicó que en el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad.

En un video que se difundió del accidente se puede ver al hombre caminando en dirección al paso a nivel y que, a pesar de las barreras bajas y que se acercaba la formación, no frenó y terminó siendo embestido por el tren.

Ante esta situación la línea Sarmiento tuvo un servicio limitado entre las estaciones Moreno y Haedo que ya se reestableció por lo cual se realiza el recorrido completo de Once a Moreno.