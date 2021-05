Miranda! presenta su mejor album "Souvenir".

A un mes de estrenar su última canción y video videoclip “Por Amar al Amor” Miranda! nos presenta su octavo álbum de estudio. Este nuevo material sintetiza todo el camino recorrido en estos 20 años de carrera y los define de modo completo y absoluto.

“Souvenir” incluye una paleta de ritmos variados que han sido tradición en su repertorio. House (me gustas tanto, Por amar al amor), dancehall(Caía la Noche), disco(Que no Pare),electro ochentas (luna de papel), canción guitarrera (casi feliz, No es lo que Parece) y electrónica climática ( Entre las Dos, En el bar, Un Tiempo).

Para su lanzamiento, Miranda! sorprendió a todos con un showcase audiovisual impactante donde presentaron 4 canciones en un formato único “Por amar al amor”, “Caía la noche”, “Que no pare” y “Me gustas tanto”.

En Palabras de Ale Sergi:“Souvenir no es una vuelta a los inicios. Es una revisión de toda nuestra carrera. En cada álbum siempre quisimos hacer algo diferente, pero esta vez quisimos hacer lo de siempre, pero mejor.

Una vez más trabajamos con Cachorro López en la producción y grabamos en nuestro estudio y en el de cachorro. También hay tracks producidos por Gabriel Lucena.

Está instrumentado básicamente con máquinas y software. Apenas una batería acústica (en Casi Feliz) y un bajo eléctrico (Que no Pare) y muy poca guitarra (un tiempo, casi feliz). El resto es puro sinte, sampling y procesos digitales.

Tenemos dos colaboraciones de artistas amigos y admirados. Sidonie y Javiera Mena. Con Javiera compusimos juntos y con Sidonie trabajamos a distancia en una nueva versión de Me gustas tanto.

En cuanto a las letras, hablamos de los temas habituales, pero desde un punto de vista más reflexivo y menos impulsivo.Es el comienzo de la tercera vida de Miranda!”

Miranda! se formó en el año 2001 y está compuesta por los cantantes Alejandro Sergi y Juliana Gattas. La banda ha cautivado al público gracias a su inagotable producción de hits y melodías reconocidas en toda Latinoamérica con siete premios MTV, seis premios Gardel y dos nominaciones a los Latin Grammys.