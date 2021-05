Noticias relacionadas

Carlos Melconian

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian estimó que tras las elecciones legislativas de este año, el Gobierno enfrentará "por primera vez en el kirchnerismo, un populismo sin plata de verdad".

"Pasó la elección, se va a haber internalizado un año más de pandemia...¿Qué vas a hacer en la economía?. Van a ir por el control, por ya lo tenés. Van a ir por las cajas, tenés las cajas. Voy a ir por el ajuste, pero no está Remes (Lenicov). Entonces, enfrentás una situación, por primera vez en el kirchnerismo, de un populismo sin plata de verdad", enfatizó el economista.

Según Melconian, "hay un solo tema en la elección que viene: no Venezuela way. Es el único camino. En 2009, la gente la paró el carro (al kirchnerismo); en 2011 le dijo: ‘siga gobernando. En 2013 otra vez la dijo: ‘No va a pasar por acá. Ese es el fuego sagrado de la sociedad argentina: la lucidez. Porque cuando te querés pasar la raya de la institucionalidad, de la libertad, la sociedad ahí, a pan duro, pero te dice por acá no podés pasar, flaco".

A su criterio, el coronavirus encontró al país "en una situación económica estancada y con inestabilidad histórica. Viene la pandemia y la economía cae -10. Pero sobre ese -10 íbamos por el rebote, que era de un 6%. La Argentina está dentro de los países que no puede recuperar lo que perdió. Cuanto más coartes todo lo relacionado con lo económico, hoy corre riesgo ese 6%".

"Al agarrarnos (la pandemia) tan mal parados, las agarrás todas. Sos el que menos crecés, tenés que emitir moneda, 4% de inflación mensual. Y lo peor en este cuadro sanitario, político y económico es que no tenés ni la chance de decir: Dame la vacuna y tener la vacuna", comentó Melconian, en declaraciones al canal LN+.

Con relación al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el supuesto pedido de renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, dijo: "Le pedís la renuncia y el tipo no se mueve. ¿Qué orden puede dar Guzmán mañana, y a quién?".

No obstante, aclaró: "no quiero personalizar. Me comí muchos cachetazos porque creían que atacaba a Guzmán, pero ni lo conozco. Lo que pasa que el que no puede echar viene de más arriba, no es solo un ministro".