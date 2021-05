Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández pidió a los argentinos "no acostumbrarse a vivir con 300 a 400 muertes diarias" por coronavirus, reconoció lo "incordiosa" que se hace la vida con las medidas para evitar la propagación de la enfermedad y dejó en claro que "la mayor obligación son los últimos", que son los más afectados por las consecuencias de la pandemia.

Fernández aseguró que el Gobierno nacional hace "un enorme esfuerzo para conseguir las vacunas" al tiempo que asumió las enormes dificultades que enfrentan algunos países, como la Argentina, para obtenerlas y cuestionó a los que desde adentro del país tratan de influir para que los argentinos y argentinas no se vacunen.

El mandatario ratificó también el valor de la vacuna como "bien global" , que no dependa de "privilegios a la hora de conseguirlas y distribuirlas" y sostuvo que que a los "sectores más empobrecidos del mundo les tiene que llegar más fácilmente porque son los que en peores están".

Además, aseguró que esta mañana terminó de redactar el proyecto de ley para el Congreso lo autorice a tomar medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia de coronavirus y así "terminar con los vaivenes de la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas".

"Dediqué esta mañana a terminar el proyecto de ley que me comprometí a mandar para que no sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas", sostuvo el mandatario.

Así lo afirmó al participar por zoom de un acto en un centro de vacunación en la localidad bonaerense de Pilar.