Axel Kicillof, AGENCIA NA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que haber alcanzado el primer hito de 3 millones de vacunados contra el coronavirus "permitió bajar el riesgo de la enfermedad de manera drástica".

"Hoy es un día muy importante porque alcanzamos las tres millones de personas vacunadas. Este es el primer hito que permitió bajar el riesgo de la enfermedad de manera drástica", dijo el mandatario bonaerense.

El gobernador formuló esas declaraciones desde un centro de vacunación en la localidad bonaerense de Pilar, en el marco de un acto del que participó el presidente Alberto Fernández por videoconferencia.

Allí celebró que ya se trabaja en la vacunación "de todos los mayores de 60 sin comorbilidades y de mayores de 40 con enfermedades".

"Eso nos va a permitir bajar la letalidad de la enfermedad de manera drástica", subrayó Kicillof y evaluó que en territorio bonaerense se lleva adelante "una política de Estado que demostró la excelencia que se puede tener cuando están los recursos, la entrega, el patriotismo y generosidad de los trabajadores y las trabajadoras del sector público".

En ese marco, celebró que no se frenó "ni un solo día" en el programa de vacunación, al que calificó como "el más grande de la historia".

El gobernador recordó que "la vacuna tiene una historia que recorrimos con Alberto unidos desde que esta solución de la ciencia era un proyecto, un sueño, algo difícil de alcanzar en junio de 2020".

"La pandemia recién se iniciaba y se empezó a saber que alguno de los estudios estaban dando buenos resultados. Ahí con Alberto pusimos a trabajar a funcionarios de la provincia con los del Gobierno nacional para conseguir de manera veloz que las vacunas que estaban en tierras lejanas llegaran", relató.

El gobernador señaló que "nos contactamos con todos los proveedores que tenían avanzadas las pruebas" y estimó que esa decisión "tiene estos frutos, porque Argentina está entre los primeros países en cantidad de vacunas cada 100 mil habitantes".

Sostuvo que "no es que se consiguió un proveedor, sino tres" y que están "en conversaciones con muchos más".

Agregó que "todo el mundo sabe la complicación que es para los países del mundo acceder a algo tan importante como la vacuna", pero dejó claro que "con las decisiones de Alberto y el trabajo conjunto lo hemos logrado".

Luego Kicillof destacó que la campaña gratuita de inmunización se desarrolla en 700 centros de vacunación desplegados a lo largo de 307 mil kilómetros cuadrados en los que hay 135 municipios, y contó que hay 6.660.000 inscriptos para vacunarse.

Así, destacó que se vacunó a la totalidad de los trabajadores del sistema de salud que se anotaron para inocularse, así como a todos los mayores de 70 años y a los mayores de 60 con una enfermedad preexistente.

"El 74% de los muertos por Covid de la primera ola eran mayores de 60 años. Esto disminuye la mortalidad, tasa de contagio y gravedad de la enfermedad", indicó y señaló que, además, se logró inmunizar "a la mitad de los trabajadores de la educación y a un tercio de los de la seguridad".

Paralelamente, indicó que en la provincia se vacunó a 100 mil porteños y subrayó que lo hicieron "con generosidad y orgullo" porque no les "importa de dónde son".

"No vamos a ser mezquinos con eso", completó y recordó que se vacunó a "los esenciales y a los de riesgo, que son los 3 millones de vacunados en la provincia" y dijo que siente "orgullo por ello".

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, sumó al mensaje de Kicillof que el de hoy "es un día de festejo" y que la campaña de vacunación funciona "con total orden, amor y dedicación para acompañar a las personas".