A casi un mes del debut de "Lo de Mariana", el nuevo programa de Mariana Fabbiani en los mediodías de eltrece, la conductora fue duramente criticada por la familia de Mirtha Legrand por las similitudes entre su ciclo y los de la diva.

“Cada uno es libre de crear y también es libre de copiar. El formato de Mirtha es uno que existe hace cincuenta y tres años. Es algo que por ahí le propusieron a Mariana desde parte del canal o de la productora pero es una copia. Al pan, pan y al vino, vino”, disparó Juana Viale en un móvil con "Intrusos", en referencia a la dinámica que se da con los invitados, que se reúnen en la mesa para almorzar.

Y agregó: “No está mal decir que es una copia pero está mal negar que es una copia”.

Y ante los dichos de Juanita, Mariana decidió hacer un pícaro comentario en sus redes sociales. "Re Mirtha #Ahre", escribió con ironía junto a una foto en la que mostraba su look para el programa, sentada en un sillón. Y automáticamente recibió cientos de comentarios de sus seguidores que le mostraron su apoyo, aunque también hubo algunas críticas.

Cabe recordar que Juana no fue la única que criticó a Fabbiani, sino que Marcela Tinayre también salió a hablar al respecto. "Lo raro es que todo es en el mismo canal. Si yo fuese la productora y me ponen el mismo programa... bah, no, está lejos de ser el mismo porque Mirtha es una sola, pero te ponen el mismo formato de lunes a viernes almorzar cuando era lo que se hacía en un canal donde vos estás hace tantísimos años, yo algo diría", expresó la hija de la diva.

Por su parte, Mirtha le envió un mensaje a Adrián Pallares para aclarar que no tiene ningún problema con Fabbiani. “A Mariana la descubre Daniel Tinayre en una fiesta que ofrecían en honor a Mariano y Mirna Mores, e imitando a Isabel Pantoja nos maravilló. No trabajó con él porque no hubo oportunidad, pero no hicimos más que elogiar su talento”, dijo la conductora. Y reveló que vio el programa de su colega: “Días pasados cuando estuvo Carlos Rottemberg en la mesa, tomó el primer bocado y me nombró, y Mariana aplaudió”.