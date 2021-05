Alberto Fernández en Casa Rosada, NA

La ampliación de la tarjeta Alimentar, el desarrollo de mercados ambulantes con precios "populares" y más acuerdos en el mercado de la carne formaron parte de los anuncios realizados hoy por el presidente Alberto Fernández para atender a los sectores más vulnerables en medio de la pandemia.

En el marco del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, se anunciaron las siguientes medidas:

Tarjeta Alimentar:

Se amplía su alcance a niñas y niños de hasta 14 años (era hasta 6 años). Alcanza a casi dos millones y medio de familias (hasta ahora eran 1.500.000). Representa una inversión mensual de 30 mil millones de pesos (hasta ahora eran 10 mil millones). El monto de la tarjeta será de 6.000 pesos para madres con un hijo; 9.000 pesos para dos hijos; y 12.000 para tres o más hijos. La cantidad de niñas y niños beneficiados pasa de 1.900.000 a 3.700.000 chicas y chicos.





Mercado Federal Ambulante:

Ofrecerá alimentos frescos a precios accesibles y sin intermediarios. Son entre un 30% y un 40% más bajos respecto del comercio minorista habitual. Una flota de camiones recorrerá semanalmente distritos del AMBA vendiendo bolsones de frutas y verduras a precios accesibles.

Se sumarán otros productos frescos (lácteos y carne), y se extenderá a todo el país.



Bolsones:



Se venderán con frutas y verduras seleccionadas, a los siguientes precios:

-Bolsón de hortalizas 5kg: $140.

-Bolsón de vegetales 5kg: $260.

-Bolsón de frutas 5kg: $290.

Acuerdo de carne a precios accesibles:



Comienza el martes 11 de mayo, hasta el 31 de diciembre, con actualización trimestral. Es un acuerdo integral, incluye los cortes más representativos del consumo de los argentinos. Se agrega un corte y se ofrecen 9 cortes de carne (se agregó la paleta, para reforzar el consumo de cortes para cocción a la olla).



Si se tienen en cuenta los dos cortes de Precios Cuidados, hay 11 cortes a valores accesibles.

Se amplían los días de oferta. Es de lunes a viernes, todas las semanas. Así se pasa de 9 a 20 días del mes. Por temas sanitarios no se incluyeron los fines de semana para no aglomerar gente en pocos días, explicó el Gobierno.



La mayoría de los precios de venta del acuerdo se mantienen sin cambios o presentan rebajas (como el asado) respecto del acuerdo previo, y muy por debajo de los precios de la carne vigente.



El Mercado Central tendrá un acuerdo específico. Ahí se venderá todos los días con una oferta específica (de martes a sábado).



Se amplía la cobertura. Se agrega un sistema itinerante de comercialización de carne en municipios. Son camiones con venta directa al público de más de 5.000 kg por camión.

Se acuerda un volumen inicial para mayo de más de 8 millones de kilos, pero se podrá aumentar según cómo vengan las ventas.



El Gobierno dijo que es "uno de los acuerdos de mayor alcance logrado con el sector de los últimos años", cerrado con el consorcio de exportadores ABC (principal proveedor del canal supermercados), las cámaras CADIF, FIFRA, UNICA y los agrupados en ASU.

