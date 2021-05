Premios Gardel 2021.

Fito Páez y Nathy Peluso con seis candidaturas cada uno encabezan la lista de nominados a la edición 2021 de los Premios Carlos Gardel a la música argentina, anunció Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).



El rosarino volvió a marcar el terreno con su elogiado disco “La Conquista del Espacio”, mientras que la nacida en Luján y radicada en España, igualó a Páez con 6 candidaturas por su trabajo “Calambre”.

Fito Páez.



Pero además Pelusso suma otra nominación por su colaboración con el exitoso argentino creador de beats de música urbana BIzarrap por las “Bzrp Music Sessions, Vol.36".





Por su parte, "Colocao" álbum de Nicki Nicole, obtiene 2 nominaciones y está nominada en tres colaboraciones: "Verte" Nicki Nicole feat Dread MarI & Bizarrap y dos veces por "Mamichula" Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool.





En la categoría a Álbum del Año los nominados son Fito Paez, Naty Peluso y se suma el fallecido Luis Alberto Spinetta por su disco “Ya no mires atrás”.





Capif confirmó que en esta 23 edición de los Gardel se batieron todos los reds en postulaciones, lo que “reafirma el carácter federal de los Premios”.

Las nominaciones fueron realizadas por periodistas y músicos desde distintos puntos del país como Jujuy, Córdoba, Salta, Rosario, Misiones, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires.





El anuncio de los ganadores de la Edición 2021 se realizará en junio a través de la señal televisiva TNT, Radio Nacional y RAE para todo el mundo.

Álbum del año; "Calambre" de Nathy Peluso, "Ya no mires atrás" de Luis Alberto Spinetta; "La Conquista del Espacio" de Fito Paez.



Canción del año: "Suficiente" de Babasónicos; "Ella dice" de Tini feat. Khea; "Piedra Libre" de Abel Pintos; "Bzrp Music Sessions, Vol. 36", de Bizarrap,y Nathy Peluso; "Ladrón" de Lali feat. Cazzu; "La Canción de las Bestias" de Fito Paez; "Colocao" de Nicki Nicole; "Amanece" de Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar feat. Catalina García; "Juntos para siempre" de Los Auténticos Decadentes y "Que No" de Barbi Recanati.



Grabación del Año: "Como La Cigarra" Intérprete: Elena Roger feat. Escalandrum ; "Me Enamoré de Ti" Intérprete: Luciano Pereyra feat. Lang Lang; y "Buenos Aires" de Nathy Peluso; Ingeniería de Grabación: “La Conquista del Espacio” de Fito Páez, “Caligaris sinfónico”, “Como La Cigarra”.



Mejor Álbum/Canción de Música Urbana/Trap: “High Remix” María Becerra feat. Tini & Lola Indigo; “Una Niña Inútil” Cazzu; “Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36” Bizarrap, Nathy Peluso; “Colocao” de Nicki Nicole y “Mamichula” de Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool.



Mejor Álbum Artista de Cuarteto: Walter Salinas; Luis Sebastián, Magui Olave.



Mejor Álbum Artista de Folklore: “Abrazo” de Luciana Jury; “Eterna risa”, de Bruno Arias; “Veinteveinte” de Suna Rocha.



Mejor Álbum Artista de Rock: “Guerras (Un viaje en el tiempo)” de Ciro y Los Persas; “Errores Coleccionables” de Sol Bassa; “La Conquista del Espacio” de Fito Paez.



Mejor Álbum Artista de Tango: “Génesis” de Carolina Minella; “La bella indiferencia” de Mariana Mazú y “Tango” de Cristian Palacios.



Mejor Álbum Artista Pop: “Mi Primer Día Triste” de Zoe Gotusso; “Libra” de Lali y “Tini Tini Tini” de Tini.



Mejor Álbum Artista Romántico – Melódico: Germán Barceló, Dany Vila y Dany Martin.



Mejor Álbum Artista Tropical: “Otra Vez, Dando Clase” de Román El Original; “El Último Romántico” de Daniel Cardozo y “Es Lo Que Hay” de El Dipy.



Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión: “Vilas (Serás Lo Que Debas Ser, O no Serás Nada) (Original Motion Picture Soundtrack)” de Vandera; “The Last of Us Part II” de Gustavo Santaolalla y “Notas de Paso 4” de Ernesto Snajer.



Mejor Álbum Canción De Autor: “Basta de música” de Martín Buscaglia; “Reset” de Celli, “Criptograma” de Lisandro Aristimuño.



Mejor Álbum Conceptual: “Una Niña Inútil” de Cazzu; “Oasis Melingo” de Daniel Melingo y “Ya no mires atrás” de Luis Alberto Spinetta; “Como La Cigarra” de Elena Roger feat. Escalandrum.



Mejor Álbum de Chamamé: Milagrito Gómez y su conjunto. “Mujer de Chamamé” de Marcia Müller; “Hielo Azul Tierra Roja” de Chango Spasiuk-Per Einar Watle.



Mejor Álbum de Jazz: “Sin Tiempo” de Leo Genovese, Mariano Otero, Sergio Verdinelli; “Malosetti & la Colonia” de Javier Malosetti, “Apalap!” de Oscar Giunta Supertrío!.



Mejor Álbum de Música Clásica: “Territorios - Paisaje Latinoamericano en el Piano” de Fernanda Morello, “Villa-Lobos” de Daniela Salinas; “Debussy preludios para piano” de Haydeé Schvartz.



Mejor Álbum de Reggae / Ska: “El presente que soñamos dub” de Kameleba; Don Camel, “Continentes” de La estafa Dub, “Flores y Burbujas” de El Natty Combo.



Mejor Álbum de Rock: “Pesado / Punk” de Sr. Punk; Mal Momento, “Librarse y Existir” de Tano Romano y “Carne, tierras y sangre” de Pilsen.



Mejor Álbum en vivo: “En Vivo Teatro Gran Rex” de Rodrigo Tapari; “Mujeres Argentinas, 50 años (En Vivo en el CCK)” de La Bruja Salguero, Facundo Ramírez; “Foro sol” de Los Auténticos Decadentes.



Mejor Álbum Folklore Alternativo: “Parte de Mí” de Soledad; “Triángula” de Triángula, “Renacer” de Nahuel Pennisi.



Mejor Álbum Grupo de Cuarteto: Q'Lokura, Sabroso; La Konga.



Mejor Álbum Grupo de Folklore: “Tierra Mía” de Los Tekis, “Desde Adentro” Los del Portezuelo; “Ahyre” Ahyre.



Mejor Álbum Grupo de Rock: “2020” de Las Pastillas del Abuelo; “Es así” de Las Pelotas; “El Último Abrazo Analógico” de Todo Aparenta Normal.



Mejor Álbum Grupo Pop: “El reflejo” de Rayos Láser, “Paranoia Pop” de Bandalos Chinos, ”Tándem” de Mavi Díaz y Germán Dominicé.



Mejor Álbum Grupo Tropical: Amar Azul, Mala Fama, Los Ángeles Azules.



Mejor Álbum Infantil: “La Tarara - Canciones Tradicionales”, Mariana Baggio & Martin Telechanski; “Topa, Una Navidad Especial” de Diego Topa y “El Reino del Revés “ de Elena Roger, Escalandrum.



Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music: “Latineses” de La Orquestonga Típica Records, “Solo Piano: Reflexiones” de Lito Vitale, “Hikkikomori” de La Chicana.



Mejor Álbum Música Electrónica: “Pleasures” de Mo.NA Sonobeat, “Venus” de Mistol Team; “Reworked” de Willy Crook.



“Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental: “Reinventango” de Tanghetto, “Cruces Urbanos Vol. 2” de Quinteto Negro La Boca y “Tango Improvisado” de José Colángelo y Franco Luciani.



Mejor Álbum Pop Alternativo: “Existo” de Sol Pereyra; “Otro Lado” de Rosario Ortega, “Calambre” de Nathy Peluso.



Mejor Álbum Rock Alternativo: “Ubicación en tiempo real” de Barbi Recanati, “Los Años Futuros” de 1915 y “Lapsus” de Zero Kill.



Mejor Canción de Dueto / Colaboración: “Gente en la Calle” de Fito Paez feat. Lali; “Un Beso En Madrid” de Tini feat. Alejandro Sanz, “Como La Cigarra” de Elena Roger feat. Escalandrum, “Me Enamoré de Ti” de Luciano Pereyra feat. Lang Lang, “Bohemio” de Andrés Calamaro feat. Julio Iglesias.



Mejor Colaboración De Música Urbana / Trap: “Verte” de Nicki Nicole feat. Dread Mar I & Bizarrap; “”Goteo (Remix)” de Duki feat. Ronny J, Pablo Chill-E, Capo Plaza, C.R.O, Asan, “Mamichula” de Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool.



Mejor Colección de Catálogo: “Agujero Interior” de Virus; Piazzolla de Buenos Aires 8, “Santaolalla (Remasterizado 2020)” de Gustavo Santaolalla.



Mejor Diseño de Portada: “Criptograma” de Lisandro Aristimuño, “Una Niña Inútil” de Cazzu, “Calambre” de Nathy Pelusso.



Mejor Nuevo Artista: Trueno, Zoe Gotusso, Nathy Peluso.



Mejor Video Clip Corto: “Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36”, “Ciudad Extraña” de Moris y Antonio Birabent; “Todo Esto” de Kevin Johansen.



Mejor Video Clip Largo: Niguiri Sessions, Placer, “Almendra I - 50 Años”.



Productor del año: Rafa Arcaute; Fito Paez, Diego Olivero y Gustavo Borner.